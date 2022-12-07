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Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего

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  • 7.12.2022, 16:38
  • 1,608
Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский

О чем говорили на заседании?

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого были обсуждены вопросы ситуации на фронте. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

- Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами, - пишет пресс-служба.

В ходе заседания были рассмотрены шаги по уменьшению боевых возможностей врага, а также заслушана информация о ходе восстановления энергетической системы Украины.

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