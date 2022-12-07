«Развал белорусского здравоохранения уже скрыть невозможно» 1 7.12.2022, 18:26

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Действия властей ускоряют отток персонала из системы.

На днях Александр Лукашенко провел совещание, в ходе которого рассказал историю о женщине из Шкловского района, которая «буквально уже лежала в морге», но ее спасли благодаря его вмешательству. Таким образом диктатор обратил внимание министра здравоохранения на лечение людей в районных больницах и анонсировал внезапные проверки.

«Салідарнасць» поинтересовалась у белорусского медика Станислава Соловья, что могут означать анонсируемые проверки в больницах.

— Учитывая, что во всех больницах есть лекарства, которые разрешено назначать только с санкций главного врача и начмеда, то какая-то доля правды в этой истории может быть. Но, на мой взгляд, все гораздо проще: нужно найти виновных в развале здравоохранения. Сейчас выяснится, что какой-нибудь заведующий воровал, а другой — приписывал, – считает Соловей. – То есть просто нужно найти крайнего, потому что развал здравоохранения они уже скрыть не могут.

Здесь достаточно просто посмотреть, с какой скоростью растет количество открытых вакансий в медицине. А несколько месяцев назад министр здравоохранения Польши сказал, что только за год в Польшу на работу устроилось тысяча медиков из Беларуси. То есть отток кадров очень большой.

Поэтому на этом же совещании предложили делать пятилетнюю отработку выпускникам медуниверситетов. Кроме того, перестали выдавать необходимые для переезда документы. Какую больницу не построй, она не будет нормально функционировать, если физически некому работать.

Медик считает, что анонсируемые проверки коснутся районных больниц, поскольку именно они наиболее остро ощущают на себе нехватку кадров.

— Негласно считается, что работа в крупном городе более престижная и комфортная, нежели в районных центрах. Там же выше реализация своих амбиций и обучений, поэтому после распределения специалисты уезжают работать в крупный город.

Именно поэтому первыми ощущают дефицит кадров именно районные больницы, но потом дойдет и до крупных городов. Можно посмотреть на опыт некоторых РНПЦ, например, травматологии, куда в свое время даже опытным врачам было трудно пробиться, а дошло до того, что они набирали травматологов по объявлению.

Соловей считает, что угадать логику будущих проверок сложно. Однако можно предполагать, что грядут очередные задержания.

— Возможно, посадят кого-то из заместителей министра здравоохранения, главврачей или заведующих. То, что крайнего найдут — это точно, осталось понять, сколько их будет и что им будут предъявлять.

Причем не факт, что в проверочную комиссию войдут сами медики, скорей всего, это будут силовики и чиновники. Все это приведет к еще более быстрому оттоку медиков из системы, а абитуриенты несколько раз задумаются, прежде, чем поступать в медицинский университет.

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