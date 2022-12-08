В Беларуси начали судить экс-министра лесного хозяйства 5 8.12.2022, 11:36

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Виталий Дрожжа

Ему грозит до 15 лет.

Бывшего министра лесного хозяйства Беларуси судят за взятку. Суд начался сегодня в Минском городском суде. Ему грозит от 5 до 15 лет (ч. 3 статьи 430).

Виталий Дрожжа был назначен министром в апреле 2018 года. Освобожден с должности министра лесного хозяйства 5 мая «в связи с совершением проступка, несовместимого с пребыванием на государственной службе».

В апреле появилась информация о задержании Дрожжи. Официально ее не подтверждали.

Дрожжа родился в 1978 году. Начал карьеру обычным рабочим в Логойском лесхозе. В 2006 году работал главным инспектором отдела контрольно-ревизионной работы и государственного контроля за лесом Министерства лесного хозяйства Беларуси. С 2008 по 2013 год руководил Бобруйским лесхозом. С 2013 по 2018 год был гендиректором национального парка «Браславские озера».

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