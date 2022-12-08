США вводят санкции против всего российского золота 2 8.12.2022, 20:38

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Законопроект вскоре будет принят.

Американские законодатели решили максимально ограничить возможности России проводить трансграничные операции с золотом. Законопроект, который практически наверняка будет вскоре принят, предусматривает наказание даже иностранцев, которые участвуют в операциях с золотом, где контрагентом выступает Россия или ее представители. В результате такие сделки не смогут проводить, например, банки, дилеры или ювелиры, хоть как-то связанные с США.

«Золотые» санкции описаны в разделе №5590 на 2336-й странице законопроекта о расходах на оборону (в котором насчитывается 4408 страниц). Он предусматривает расходы на текущий финансовый год, поэтому должен быть вскоре одобрен Конгрессом.

Согласно тексту раздела о санкциях, через 90 дней после принятия закона они должны быть введены против иностранцев, которые участвовали в «значительных транзакциях по продаже, поставкам или передаче (включая транспортировку) золота напрямую или косвенно Российской Федерации или из нее». Такие же ограничения накладываются на операции с правительством РФ, включая резервы Центрального банка, находящиеся за пределами РФ.

Банк России, правда, сообщал, что все его золотые резервы в размере $127 млрд (по данным на середину 2021 г.) находятся внутри страны. Однако экспорт золота из России в принципе составил в прошлом году $15,5 млрд, сообщало в июне правительство Великобритании (Лондон – главный мировой центр торговли золотом). Это вторая по продажам статья российского экспорта после энергоресурсов, подчеркнули британцы.

Тогда, в июне, страны «большой семерки» ввели эмбарго на импорт золота из России. При этом Лондонская ассоциация участников рынка золота (LBMA) еще 7 марта приостановила сотрудничество со всеми шестью российскими компаниями, занимающимися добычей и переработкой металла.

Но Россия могла продолжать экспортировать золото в другие страны. Однако новый закон предусматривает санкции против участвующих в таких операциях иностранцев, если у них есть какая-то собственность или интересы в США либо такие активы находятся во владении или под контролем лица из США. Попавшим под санкции также будет отказано в американских визах.

«Крупные запасы золота – один из немногих остающихся активов, которые Путин может использовать для финансирования жестокого и кровавого экспансионизма своей страны, – заявил CNN сенатор Ангус Кинг, который вместе с несколькими коллегами предложил ограничения на операции с золотом еще в марте. – Вводя санкции против этих резервов, мы можем еще сильнее изолировать Россию от мировой экономики и осложнить ведение Путиным военной кампании, которая становится все более дорогой».

Включение «золотых» санкций в законопроект о расходах на оборону Кинг объяснил требованиями национальной безопасности.

Введение полномасштабных санкций может если и не остановить экспорт российского золота, то, как и в случае с нефтью, заставить продавать его с приличной скидкой. Индия, один из крупнейших производителей ювелирных изделий, сможет получить его по сниженной цене, говорил еще в июне после эмбарго «семерки» Мег Моди, аналитик по сырьевым и валютным рынкам мумбайской брокерской компании Prabhudas Lilladher.

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