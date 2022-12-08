Агент «Валет»: госгазета «Сельская праўда» опубликовала документ о вербовке Лукашенко 10 8.12.2022, 21:46

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Фотофакт.

Вчера появилась информация, что диктатор Беларуси Александр Лукашенко в 1987 году был завербован в Комитет государственной безопасности (КГБ) ССРР как агент под псевдонимом «Валет».

В характеристике Лукашенко под грифом «совершенно секретно» сказано, что узурпатор «чрезвычайно хитрый», склонный к интригам и жажде власти над окружающими.

«В работе с агентом следует проявлять осторожность, так как «Валет» был неоднократно замечен в использовании сотрудничества с органами КГБ в своих интересах, в частности сведении счетов с недоброжелателями», — указано в характеристике.

Кроме того, в документе сказано, что Лукашенко «падкий к женщинам», в том числе к несовершеннолетним. Также он неоднократно использовал свое служебное положение в ходе ухаживаний.

Государственная газета «Сельская праўда» также опубликовала документ о вербовке КГБ СССР Лукашенко. Пропагандисты попытались опровергнуть подлинность документа, однако убедительных доказательств не предоставили.

«Как сказал бы эксперт, «фальшыўка, сделанная ў Польшчы», - пишет государственная газета.

Газете не понравились чернила, которыми написан документ.

«Хоть авторы фейка и использовали терминологию той эпохи, но вот с чернилами сели в лужу (хочется верить, что чернильную)», - отметили пропагандисты.

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