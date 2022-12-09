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Украинская армия нанесла удар по военному аэродрому РФ в Токмаке

  • 9.12.2022, 10:41
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Украинская армия нанесла удар по военному аэродрому РФ в Токмаке

Оккупанты расположили там свою военную технику.

Украинские защитники на Запорожском направлении используют хорошо отработанную тактику на Южнобугском, когда артиллерия наносит прицельные удары по скоплению вражеской военной техники и складам с боеприпасами.

Сегодня, 9 декабря, российские военкоры сообщили, что ночью украинская артиллерия нанесла серию прицельных ударов по аэропорту в Токмаке, куда оккупанты свезли военную технику и авиацию, информирует Telegram-канал «Supernova+».

Сам аэропорт является заброшенным и находится на севере от Токмака. А ведь только вчера в СМИ была информацию о том, что на территории аэропорта в Бердянске было слышно минимум 15 взрывов.

Пока оккупанты всеми силами пытаются взять Бахмут и Авдеевку, украинские защитники уничтожают военную технику и логистику врага на Запорожском направлении.

В Генштабе ВСУ сообщили, что по итогам 7 декабря после серии ударов по вражеским войскам в Энергодаре, Мелитополе, Васильевке, Токмаке, Пологах, Бердянске и Днепрорудном на концерт к Кобзону отправилось 240 оккупантов. При этом было уничтожено три склада с боеприпасами и 20 единиц военной техники.

Оккупанты используют Токмак и как базу для госпиталей. Один из них находится на территории противотуберкулезного диспансера. При этом он забит под завязку.

А 5 декабря украинская артиллерия нанесла прицельный удар по зданию лицея в Токмаке, который оккупанты использовали в качестве казармы.

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