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Найдено место, где прятал свои сокровища самый удачливый пират XVII века

  • 9.12.2022, 14:44
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Найдено место, где прятал свои сокровища самый удачливый пират XVII века

Современники называли Генри Эвери «Архипиратом».

Генри Эвери, за голову которого назначили награду и английский король, и индийский падишах, считается одним из самых безжалостных и удачливых пиратов в истории. И самых неуловимых — по крайней мере, до недавнего времени, пишет nv.ua.

Будущий пират родился в Девоншире, в семье капитана английского флота. С детства он решил пойти по стопам отца и очень скоро стал юнгой. Послужив в торговом флоте, юноша получил назначение на каперский корабль, который направлялся в Вест-Индию грабить французские суда.

В те годы практика грабежа неприятельских кораблей была нередкой. Поработав на государство, Эвери решил буквально уйти в свободное плавание. Во время мятежа он захватил власть на судне Сharles II, которое тут же переименовали в Fancy.

Далее новоиспеченный капитан пиратского корабля отправился к Мадагаскару, по пути ограбив несколько английских торговых судов и парочку пиратских.

Однако вершина его пиратской карьеры была еще впереди. По пути из Мадагаскара в Мекку ему удалось выследить караван индийских кораблей, перевозивших высокопоставленных паломников.

В результате недолгой, но отчаянной схватки Эвери и его команде удалось заполучить неслыханное богатство — 9 миллионов рупий (примерно 600 тысяч фунтов), а также драгоценности и изделия из золота и серебра.

После этого его искал уже не только английский король Вильгельм III, но и падишах Империи Великих Моголов Аурангзеб. Последний, по слухам, лишился не только богатств и золота, но и дочери, плывшей в Мекку.

Так или иначе, но найти Эвери никому не удалось. Кто-то утверждал, что тот погиб в ходе морского сражения, другие говорили, что он вернулся в родной Девоншир и там спился. Третьи и вовсе считали, что он провел остаток своих дней в Ирландии.

Но недавно историку Джиму Бейли посчастливилось найти несколько вещей, которые навели его на след неуловимого пирата.

Все началось в 2014 году, когда Бейли обнаружил необычную монету с выгравированной арабской надписью во фруктовом саду в Миддлтауне, штат Род-Айленд.

Исследования подтвердили, что экзотическая монета была отчеканена в 1693 году в Йемене. Она вполне могла быть частью добычи Эвери, полученной при разграблении флота Аурангзеба.

Историк проанализировал данные о похожих находках в той местности — и обнаружил 26 похожих монет. Их находили от штата Мэн до самой Каролины.

Все они, кроме трех, были обнаружены в Новой Англии, и ни одна не была датирована более поздней датой, чем день захвата индийских кораблей.

Бейли и парочке энтузиастов, которых он привлек для поиска следов неуловимого пирата, попадалась еще одна примечательная находка. На картофельном поле, расположенном на вершине холма в приморском Литл-Комптоне, штат Род-Айленд, они нашли небольшой золотой слиток.

Известно, что в этой местности никогда не было золотых приисков.

Также неподалеку от слитка нашлись и две арабские серебряные монеты.

Бейли утверждает, что нашел записи, свидетельствующие о том, что Эвери прибыл в мае 1696 года в Ньюпорт, штат Род-Айленд. Еще историк обнаружил документы, которые показывают, что капитана пиратов сопровождали трое местных жителей.

Также исследователь выяснил, что Эвери все же прибыл в Ирландию 20 июня 1696 года. Однако пока неясно, была ли это его конечная точка, или разбойник отправился в другое место.

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