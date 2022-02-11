Генерал-полковник Леонид Ивашов: Безногие колясочники будут ездить по Москве

Генерал-полковник Леонид Ивашов: Безногие колясочники будут ездить по Москве25
- 11.02.2022, 14:52
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Глава «Общероссийского офицерского собрания» спрогнозировал, чем закончится война против Украины.
Председатель "Общероссийского офицерского собрания", генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов выступил против политики президента РФ Владимира Путина и подготовки войны с Украиной. Он предупредил, что агрессия закончится большими потерями.
Об этом Ивашов сказал в эфире украинского телеканала "Прямой". По его словам, руководство России обязательно "нажрется" на этой войне.
"А потом колясочники безногие будут ездить по Москве, выпрашивать милостыню", – подчеркнул генерал.
По мнению Ивашова, своим ультиматумом Россия лишь объединила и консолидировало НАТО.
"А затем наращивать группировки вдоль границы стали… Мы сами, россияне, вызвали эту угрозу со стороны Запада. Она была всегда, но она не была критичной", – подчеркнул он.
При этом офицер призвал Путина уйти в отставку пока не поздно.