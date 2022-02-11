Генерал-полковник Леонид Ивашов: Безногие колясочники будут ездить по Москве 25 11.02.2022, 14:52

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Леонид Ивашов

Глава «Общероссийского офицерского собрания» спрогнозировал, чем закончится война против Украины.

Председатель "Общероссийского офицерского собрания", генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов выступил против политики президента РФ Владимира Путина и подготовки войны с Украиной. Он предупредил, что агрессия закончится большими потерями.

Об этом Ивашов сказал в эфире украинского телеканала "Прямой". По его словам, руководство России обязательно "нажрется" на этой войне.

"А потом колясочники безногие будут ездить по Москве, выпрашивать милостыню", – подчеркнул генерал.

По мнению Ивашова, своим ультиматумом Россия лишь объединила и консолидировало НАТО.

"А затем наращивать группировки вдоль границы стали… Мы сами, россияне, вызвали эту угрозу со стороны Запада. Она была всегда, но она не была критичной", – подчеркнул он.

При этом офицер призвал Путина уйти в отставку пока не поздно.

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