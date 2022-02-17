«Есть лишь один способ сделать Путина и его окружения менее наглыми» 7 17.02.2022, 17:15

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У Кремля остались несколько вариантов действий.

Голосование российской Госдумы — это действие в воображаемой метавселенной, где Путин — главный супергерой. Сейчас и Украине, и нашим международным партнерам важно не подключаться к этим провокациям, а последовательно отстаивать наш суверенитет и территориальную целостность, пишет для сайта «Новое время» бывший вице-премьер Украины Олег Рыбачук.

Одной из наиболее обсуждаемых тем последних дней явилось обращение депутатов Госдумы России к своему президенту. Они призвали признать свои же оккупационные администрации в так называемых «ЛНР» и «ДНР» независимыми республиками. Не возникает сомнений, что все это — спланированная история, наиболее выгодная самому Владимиру Путину.

После такого паса самому себе у Путина открывается несколько вариантов действий. Первый — требовать от Украины скорейшего выполнения Минских договоренностей на условиях Кремля в обмен на непризнание независимости ОРДЛО. Но выполнение Минска на условиях россиян даст Путину и его окружению существенные рычаги влияния для дальнейшей дестабилизации всей Украины.

В то же время граждане Украины негативно настроены по поводу имплементации Минска и четко понимают, что эти процессы тормозятся именно Кремлем. В таких обстоятельствах российский диктатор может двигаться по альтернативному сценарию — признанию независимости отдельных районов Донетчины и Луганщины. Как следствие, российские войска при таких условиях прекратят маскироваться и займут эти территории для поддержки новосозданных квазиреспублик.

Бесспорно, вся эта история происходит в выдуманном российскими элитами пузыре, который уже давно потерял всякую связь с реальностью. Для кремлевской верхушки не существует ни международного права, ни собственных обязательств, закрепленных в официальных документах. Что уж говорить о правах человека и ценности человеческой жизни. Даже собственные сограждане для окружения Путина и для него самого являются лишь разменной монетой, а о демократии в этой стране, как известно, речь не идет.

Однако остается главный для нас вопрос: как остановить Путина? Что мы, как государство, можем для этого сделать?

Очевидно, что дипломатическое давление на диктатора не дает ожидаемых результатов, поскольку трудно достигать общего языка, когда глава российского МИДа называет все это разговорами «немого с глухим». Зарубежные гости приезжают в Москву, садятся за длиннющий стол, и Путин получает честь излить частицу своего воображаемого мира в реальность лидеров демократических стран.

По-моему, есть лишь один способ сделать Путина и его окружения менее наглыми. Это строжайшие санкции, прекращение ведения бизнеса и конфискация имущества за рубежом всех, кто, как и Путин, поддерживает международный терроризм. Да, это может повлиять на экономику демократических стран. Но ведь уступки диктатору влияют на экономику и демократию еще больше, и мир должен это понять, пока не стало поздно.

Со своей стороны, Украина предприняла значительные шаги для того, чтобы твердо стоять на позициях нерушимости нашего суверенитета и территориальной целостности. На уровне законов Украина давно признала очевидным: никаких сепаратистов, «гражданской войны» и вымышленного в Москве «внутриукраинского конфликта» нет. В свою очередь, есть и вооруженная агрессия Российской Федерации, и оккупация части нашего государства, и оккупационные войска и оккупационные администрации на нашей территории.

Мы не раз информировали мировое сообщество о новых волнах российской агрессии. Самая свежая новость — сегодняшний обстрел Станицы Луганской. Однако не весь демократический мир готов назвать вещи своими именами. Часть наших партнеров продолжает повторять мантру о безальтернативности минских соглашений. Хотя, как показывает практика, они никак не восстанавливают наш суверенитет. Напротив, Минск — это способ заставить жертву выйти замуж за агрессора. За семь лет от подписания «второго Минска» абсолютное большинство украинцев убеждены в опасности дальнейшей его имплементации.

Есть еще и «домашняя работа», которую нам нужно продолжать: развивать и оснащать наши вооруженные силы, выделяя для этого достаточное финансирование, развивать институты, внедрять практики хорошего управления на всех уровнях, развивать способность органов местного самоуправления, инвестировать в образование и культуру, продолжать курс на энергетическую независимость, бороться с коррупцией и монополиями. Работы много, но она нужна не только для украинского завтра, но и для нашего сегодня. Так ведь нам будет легче преодолевать тревогу, которую кремлевский диктатор пытается посеять в наших умах и сердцах.

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