«В ближайшем к полигону микрорайоне города три раза бабахнуло» 4 19.02.2022, 16:50

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В Барановичах от взрывов на «учениях» вылетают окна в домах.

Об этом телеграм-каналу «Баста!» сообщил читатель:

- Испытание нервов! Примерно в 20 километрах от Барановичей на полигоне не первый день идут «учения».

Самолёты утихомирились, а грохот взрывов стоит уже не первый день. Сегодня, в ближайшем к полигону микрорайоне города, три раза бабахнуло так, казалось, что через дорогу бомбят. Входные двери квартир вибрируют.

Оконная рама вылетела. Мало нам будет последствий урагана, так на него ещё два маразматика все последствия своей игры в войнушку приплетут.

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