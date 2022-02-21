Благотворительный спектакль на выезде 21.02.2022, 8:22

фото: ТАСС

Кремль денег не дал.

Лукашенко вернулся из Москвы 19 февраля не в настроении. Было много шума, много красивых слов, но денег Кремль не дал. Причем, это уже стало традицией. Напомним, что последние деньги в формате кредита (1,5 млрд. долларов США) Лукашенко получил от РФ осенью 2020 г. (несколькими траншами, и в 2021 году), пишет российский политолог Андрей Суздальцев для сайта politoboz.com.

Напомним, что фон состоявшегося в Москве российско-белорусского саммита был исключительно тяжелым, и встреча Путина и Лукашенко была изначально ориентирована на геополитику.

Лукашенко нужны деньги. Беларусь не потянет платежи по кредитам в текущем году – более 3 млрд. долларов.

Вопрос санкционного давления на Беларусь с начала 2022 года стал критически важным для белорусского руководителя. Напомним, что АО «Беларуськалий» является не просто «валютным цехом» страны, но и фактически важнейшим «семейным» активом клана Лукашенко.

Напомним, что на минувшей неделе украинское руководство закрыло транзит белорусского калия через украинские порты. Вопрос об отгрузке белорусских удобрений через российские припортовые терминалы носит для Минска стратегический характер.

В «портфеле» Лукашенко есть и вопросы технического оснащения белорусской армии, льготы для белорусского экспорта на российский рынок, но в ответ Москву интересовали темпы «гармонизации» 28 союзных программ, часть из которых уже начали запаздывать.

Если для России приезд Лукашенко в Москву был вписан в стратегию геополитического противостояния, то для Лукашенко встреча с президентом России должна была легализировать назначенный на 27 февраля конституционный референдум.

Лукашенко неплохо справился со своей ролью, (но «спектакль на выезде» оказался благотворительным/ru/news/2022/2/20/455437/), что не могло не сказаться на настроении белорусского руководителя. В Минске Лукашенко вышел из самолета с «окаменевшим» лицом. Неприятно, когда тебя используют…

Лукашенко опроверг сам себя. Дело в том, что еще в январе, в интервью российскому журналисту Соловьеву Лукашенко утверждал, что некий «наш» бизнесмен уже строит на берегу Финского залива «белорусский порт», из которого должен быть направлен на экспорт белорусский калий. Оказалось, что ничего не строится, и стройка даже не согласована! В. Путин распорядился оперативно помочь белорусам, чтобы они приступили к строительству. Понятно, что это проще, чем «подкидывать» Лукашенко миллиарды долларов.

Белорусский порт в Финском заливе – перспектива пока очень мутная, но то, что решение о стройке принято, говорит о том, что Минск так и не смог «подвинуть» российских производителей удобрений на их собственном рынке и на собственных отгрузочных терминалах. Минску придется строиться самому, что, во-первых, затянет решение проблемы о вывозе белорусского калия на мировой рынок, минуя Клайпеду, минимум на два года, а во-вторых, потребует космических расходов. Портовое строительство – одно из самых капиталоемких в сфере строительства. Откуда Лукашенко возьмет эти деньги? Так что интрига с вывозом белорусского калия через новый терминал пока не раскрыта.

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