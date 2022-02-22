Боец тактической группы «Беларусь»: Оккупантов будут ждать очень большие сюрпризы 2 22.02.2022, 8:36

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Если Лукашенко ввяжется в войну — его ждет судьба Милошевича.

Тысячи белорусов готовы защищать Украину с оружием в руках. Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил боец тактической группы «Беларусь».

— Можно ли сегодня говорить о фактической оккупации Беларуси российскими войсками?

— Это уже частичная утрата суверенитета, которая будет завершена с началом боевых действий. Когда начнутся боевые действия против Украины, никакого разговора о суверенитете Республики Беларусь уже не будет, так как диктатор и армия будут участвовать в едином замысле генштаба вооруженных сил Российской Федерации. Если же он там попробует какое-то телодвижение сделать против, то его, как он любит выражаться, «по законам военного времени, именем революции», быстро поменяют или зачистят, а все будет продолжаться дальше.

Скорее всего, он будет идти в канве разворачивающихся событий, связанных с войной. И в конечном итоге Путин и Лукашенко будут объявлены военными преступниками. А то, что происходит с такими людьми, они знают на примере своих друзей — Милошевича, Каддафи, Хуссейна и так далее.

Армия покрыла себя позором, фактически сдав независимость без единого выстрела. И тем более часть этой армии, силы специальных операций, которые участвовали в карательных акциях по подавлению протеста мирных граждан в Беларуси. Они заслужили то, что с ними будет. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Сейчас часть из них погонят в Украину.

В принципе, их тут ждут. На белорусском направлении стоит боевой генерал-майор Николюк, позывной «Ветер». Он один из талантливейших украинских офицеров, я с ним пересекался на фронте на Донбассе. Оккупантов будут ждать очень большие сюрпризы здесь, в украинском Полесье. И я напомню, что это бригада Николюка брала в плен ГРУ-шников в 2015 году под Счастьем.

Думаю, белорусской армии придется разделить участь позора ведения агрессивной войны против своего соседа.

— Насколько в Украине серьезно рассматривается возможность удара по Киеву с белорусского направления?

— Я не могу сказать, насколько сильно. Но сейчас 21-й век, все и так видят, что создаются предпосылки для этого удара. Там накапливаются постоянно силы и средства. Они пытаются, конечно, это маскировать. Часть колонн передвигается без номеров, но это все отслеживается и известно. Разворачиваются новые аэродромы вблизи границы. Разворачиваются новые лагеря, делаются дороги, просеки. Часть из них была сделана уже заранее, еще несколько лет назад.

Логично, если у Путина стоит цель ликвидации украинской государственности, ему надо будет создавать рычаги давления на центральную украинскую власть. Потому что ни о каком там захвате Киева ни за три дня, ни за тридцать три, говорить не приходится. Это смешно. Это может говорить только такой пустобрех, как наш недобатька. Любой мало-мальски понимающий в военном деле человек осознает, что взять столицу Украины, не уничтожив ее физически, как сделали с Грозным во времена чеченских войн, — непосильная задача даже для самой современнейшей армии. А тем более для российской, которая таковой не является.

В Украине сейчас нет паники, нет никаких упаднических настроений а-ля «все пропало» и так далее. Все предельно готовы, сосредоточены. Нет, конечно же, шапкозакидальческих настроений, что все пройдет быстро и гладко. Но мы, по крайней мере, готовы. Задача украинцев — это просто отражать агрессию, другого выбора нет. Никто убегать или отступать не собирается.

— Как на расклад сил повлияло получение западного оружия?

— Дело в том, что это оружие еще не было использовано. Оно действительно укрепило Украину, это факт. У нас появились такие системы вооружения, как британско-шведский NLAW. Это противотанковый гранатомет. Он идеально подходит для боев в городах и населенных пунктах. Такое вооружение имеют считаные армии мира. Также у нас появились еще турецкие ударные беспилотники «Байрактар». Не только «Байрактары», они просто на слуху. Они показали свою эффективность против российского вооружения в Сирии, а также конфликте Азейбарджана и Армении. Все хваленые российские «Панцири» и системы ПВО не смогли остановить их.

Часть этого вооружения начнет применяться в условиях полномасштабного вторжения, когда уже станет понятно, что входят регулярные войска. Сейчас его просто нецелесообразно использовать против каких-то там «шахтеров и трактористов», как говорит Путин, на Донбассе. Это делается, в том числе и для того, чтобы не раскрывать новые тактические возможности этого оружия

— Сильным ли инструментом являются силы территориальной обороны, о которых так много сейчас говорят?

— Что такое армия любого государства? Это во многом отражение социума. Украинский социум, украинское общество и по соцопросам, и по тому, что можно визуально заметить, готовится к тому, что им придется каким-то образом помочь своей армии. Конечно, основная нагрузка по отражению агрессии будет лежать на регулярных силах.

Что касается территориальной обороны, добровольцев и так далее, я вам скажу, что в оружейных магазинах практически не осталось нарезного оружия и патронов. Потому что люди это все просто раскупили.

Что касается направления украинского Полесья со стороны Беларуси, то там каждый уважающий себя украинец имеет нарезной ствол, а некоторые — по несколько. И говорить о том, что люди знают свою местность, все дороги и тропы, не приходится, это понятно. При каждой УТГ (Українська территориальна громада) создаются формирования территориальной обороны. Это значит, что теоретически оккупанты могут встретить сопротивление в каждом населенном пункте, включая крупные села. Думаю, оно так и будет происходить.

— Много ли в Украине белорусов, которые готовы помочь в борьбе с оккупантами?

— Скажу, что по сравнению с 2014-2015 годом белорусов здесь значительно прибавилось из-за событий, произошедших в 2020 году. Белорусская диаспора значительно увеличилась. Если тогда на стороне Украины воевало несколько сотен белорусов, то сейчас их будет значительно больше. И сейчас уже создаются предпосылки для создания добровольческого белорусского подразделения.

Думаю, что белорусы будут отстаивать честь своей нации и своего народа. К сожалению, официальная Беларусь занимает сейчас позицию на стороне агрессора.

К самим белорусам украинцы относятся доброжелательно. Без лишнего пафоса можно сказать, что это два наиболее братских народа и по духу, и по культуре, и так далее. Сейчас все понимают, кто при власти в Беларуси, и это не переносится на обычных белорусов. Потому что здесь уже и украинские СМИ, и обычные наши беженцы из Беларуси донесли правдивую информацию. У многих открылись глаза.

До событий 2020 года Лукашенко, несмотря на все его чудачества, был в Украине достаточно популярным политиком. И сейчас его этот образ «крэпкава хазяственника», который там «эканамист вялики» и так далее, он попросту рассыпался. И обычные люди, которые не заангажированы в политику, не имеют никаких иллюзий на тему Беларуси.

Сейчас Беларусь официально воспринимается через призму готовящейся агрессии. Украинские СМИ информируют население о том, что со стороны Беларуси накапливаются войска. Соответсвенно, отношение такое.

А к обычным белорусам, особенно тем, кто будет помогать Украине в отражении этой агрессии, отношение хорошее, нормальное.

— Какие процессы запустят Путин и Лукашенко, если решат начать агрессию?

— Их ждет печальный итог. Как я уже говорил, они будут объявлены военными преступниками со всеми вытекающими последствиями. Не говорю даже про экономический коллапс, который их ждет. Это фактически будут страны-изгои. Населению Беларуси, у которого фобия войны одна из основных, следует приготовиться к самым негативным последствиям в случае ее начала.

Надо также понимать, что украинская армия, украинская власть — это уже не 2014-й год. В случае нападения Украина будет применять все силы и средства, все военные мероприятия, которые уже подготовлены. В случае необходимости боевые действия могут быть перенесены на территорию противника. Кем бы он ни был. Все аэродромы подскока, все стартовые площадки для возможных ракетных обстрелов, артиллерийских обстрелов, они будут легитимной целью для украинской армии.

Врага ждет тотальное сопротивление. Ничего хорошего их тут не ждет, они здесь просто умоются кровью. Все эти абсурдные заявления, что они там дойдут до Ла-Манша, — это просто смех. Их даже комментировать серьезно никто не хочет.

— Могут ли белорусские добровольцы в Украине стать основой для армии новой Беларуси?

— Все зависит от того, каким образом закончится война. Так или иначе, это будет другой геополитический расклад. Россия уже будет не та. Не будем скрывать, сейчас основная угроза для независимости Беларуси — это угроза со стороны Российской Федерации. Исходя из этого и надо будет строить новую армию. Но армия также является и производной от экономики. Если у нас не будет выстроена сильная экономика, ни о какой сильной армии говорить не приходится.

Мне наиболее импонирует украинская модель армии, когда все вооруженные силы переведены на контрактную систему. В армии служат только добровольцы. Это профессиональные военные, которые заключают контракты на несколько лет.

Также имеет место быть смешанная система, когда население проходит определенные курсы, периодические военные сборы и так далее. Ну и плюс к тому, что Беларуси необходимо, это система территориальной обороны. Я, например, за швейцарскую составляющую, когда у населения есть не только нарезное оружие, но и кое-что поинтересней. Гражданин, прошедший необходимые проверки, имеет у себя необходимое оружие, с которым можно оказать в случае необходимости должное сопротивление в считаные часы.

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