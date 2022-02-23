Доктору Владимиру Мартову дали семь суток 2 23.02.2022, 18:19

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Владимир Мартов

В чем его обвинили?

Суд в Лепеле дал доктору Владимиру Мартову семь суток ареста. Его признали виновным в незаконном пикетировании. Об этом со ссылкой на супругу врача сообщила Татьяна Матвеева.

По словам жены Владимира Мартова, незаконное пикетирование заключалось в том, что на аватарке доктора в соцсетях был БЧБ-флажок. Также некоторые вопросы вызвали песни, но неизвестно — речь шла о песнях, размещенных в соцсетях, или записанных на диск, сообщает zerkalo.io.

«Виновным себя муж на суде не признал», — сообщила супруга доктора. Она также рассказала, что Владимиру Мартову удалось передать лекарства.

Напомним, 23 февраля стало известно, что на даче под Лепелем задержали витебского врача Владимира Мартова.

Кто такой Владимир Мартов

Владимир Мартов — врач-реаниматолог из Витебска. Один из первых белорусских медиков, который открыто рассказывал о ковиде, проблемах в белорусских больницах и системе здравоохранения.

В марте 2021 года реаниматолог предал огласке факт аварии на кислородной станции витебской больницы, из-за которой скончались несколько тяжелых пациентов. После этого больницу начали проверять комиссии, к делу привлекали Следственный комитет. Однако виновных в инциденте не нашлось.

Зато по поводу ситуации высказался Александр Лукашенко в ходе визита в больницу Молодечно: «Ну если это очередная политика, так надо на место [Мартова] ставить». Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сказал: «Поставим».

С апреля 2021 года Владимиру Мартову не продлили контракт. С тех пор медик не трудоустроен.

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