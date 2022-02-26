Российские оккупанты после значительных потерь остановились в районе Конотопа 26.02.2022, 0:31

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У них проблемы с горючим и снабжением.

Российские оккупанты после значительных потерь остановились в районе Конотопа, у них проблемы с горючим и снабжением, сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

«Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов... Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Относительно питания русских солдат рекомендаций не даем. Вы сами все знаете», - говорится в сообщении.

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