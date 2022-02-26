Российские оккупанты после значительных потерь остановились в районе Конотопа
- 26.02.2022, 0:31
- 11,432
У них проблемы с горючим и снабжением.
Российские оккупанты после значительных потерь остановились в районе Конотопа, у них проблемы с горючим и снабжением, сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
«Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов... Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Относительно питания русских солдат рекомендаций не даем. Вы сами все знаете», - говорится в сообщении.