ЕС запретил продажу России самолетов 26.02.2022, 5:53

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ЕС объявил о санкциях против российского транспортного сектора.

ЕС объявил о санкциях против российского транспортного сектора, они включают запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним, говорится в сообщении Совета ЕС.

Союз ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

«Этот запрет на продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям ухудшит состояние одного из ключевых секторов экономики России и передвижения внутри страны, поскольку три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России были построены в ЕС, США и Канаде», — говорится в сообщении Брюсселя.

В отдельном документе ЕС — регламенте, детализирующем санкционный режим — прописано, что в Россию запрещена продажа, поставка, экспорт для любых организаций товаров и технологий, предназначенных для использования в авиации или космической индустрии.

В этом же документе уточняется, что эмбарго относится ко всем товарам из группы 88 товарной номенклатуры — «Летательные аппараты, космические аппараты и их части». Запрещается оказание любых страховых или перестраховочных услуг в отношении европейских самолетов в России, а также услуг по ремонту, модификации, устранению дефектов в отношении европейских самолетов. Поставки самолетов из Евросоюза могут продолжаться только до 28 марта 2022 года по контрактам, заключенным до 26 февраля, следует из документа ЕС.

В 2020 году страны Евросоюза экспортировали в Россию самолетов и их частей (группа 88) на сумму €1,33 млрд, в 2021 году — €2,61 млрд, следует из европейской внешнеторговой статистики. Больше всего в прошлом году аэрокосмической техники и ее компонентов в Россию было поставлено из Германии (€917 млн) и Франции (€1,43 млрд).

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