Призванные в армию РФ дагестанцы сдаются в плен украинским бойцам 26.02.2022, 14:04

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Известны имена как минимум двоих из них.

В сети продолжают появляться видео с допросами пленных российских захватчиков. В частности, в плен был взят ефрейтор из Дагестана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео публикует телеграмм-канал ДвиЩ.ё

Пленный ефрейтор Магомед Гаджиев 1995 года рождения, по его словам, сам из Кизилюрта (Дагестан), в/ч 91701, водитель.

Имя второго из попавших в плен – Магомедгаджи Магомедгаджиев, он родом из села Султан-Янги-Юрт, сообщает kavkazr.com.

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