закрыть
26 февраля 2022, суббота, 22:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские защитники разбили колонну врага под Северодонецком

2
  • 26.02.2022, 21:50
  • 10,056
Украинские защитники разбили колонну врага под Северодонецком

Слава ВСУ!

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские защитники разбили колонну врага под Северодонецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну и заставили отступить врага на много километров от города. Побита техника и много трупов", - говорится в сообщении.

Также Сергей Гайдай рассказал, что под Рубежном наши военные отбили попытку захода в город вражеской ДРГ.

"Под Рубежным наши ребята отбили заход в город вражеской ДРГ. Слава нашим ВСУ! Вперед до победы! – добавил глава Луганской ОГА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип
Белорусы на стороне Украины
Белорусы на стороне Украины Андрей Санников:
Украинские братья и сестры, мы с вами!
Украинские братья и сестры, мы с вами! Наталья Радина
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь