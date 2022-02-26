Украинские защитники разбили колонну врага под Северодонецком 2 26.02.2022, 21:50

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Слава ВСУ!

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что украинские защитники разбили колонну врага под Северодонецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну и заставили отступить врага на много километров от города. Побита техника и много трупов", - говорится в сообщении.

Также Сергей Гайдай рассказал, что под Рубежном наши военные отбили попытку захода в город вражеской ДРГ.

"Под Рубежным наши ребята отбили заход в город вражеской ДРГ. Слава нашим ВСУ! Вперед до победы! – добавил глава Луганской ОГА.

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