Киберпартизаны взломали компьютерную сеть БелЖД 4 27.02.2022, 16:54

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Она будет отключена, пока войска РФ не покинут территорию Беларуси.

Киберпартизаны сообщили о взломе компьютерной сети БелЖД:

— Киберкампания "Пекло" продолжается.

Цель атаки - затормозить переброс оккупационных войск и дать украинцам больше времени на отражение нападения. Сейчас компьютерная сеть БелЖД находится в состоянии коллапса. Дорога переходит в ручной режим управления, что существенно замедлит движение поездов, но НЕ создаст аварийные ситуации.

На данный момент также не работают сайты pass.rw.by, portal.rw.by, rw.by.

Внутренняя сеть будет отключена, пока войска РФ не покинут территорию РБ и участие военных сил Беларуси в фашистской агрессии не прекратится.

Скоро Лукашенко как послушная марионетка кремля пошлет в бой с украинцами военных. Отказывайтесь выполнять преступные приказы и присоединяйтесь к добровольческим отрядам, как только пересекаете границу с Украиной. Вместе мы победим!

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