Украинская артиллерия наголову разгромила «группу V» российских военных в Киевской области 14 27.02.2022, 17:45

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Группа несла особую опасность и должна была выполнить спецзадачу Кремля.

Украинская артиллерия в Буче Киевской области разгромила так называемую "группу V" российских военных.

Об этом Госспецсвязь сообщает в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"На подходах к Киеву, в городе Буча, уничтожены более 100 единиц техники противника. Слава нашим военным!" - говорится в сообщении.

Напомним, "группа V" несла особую опасность и должна была выполнить спецзадачу Кремля.

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