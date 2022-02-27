Украинская артиллерия наголову разгромила «группу V» российских военных в Киевской области

Украинская артиллерия наголову разгромила «группу V» российских военных в Киевской области14
- 27.02.2022, 17:45
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Группа несла особую опасность и должна была выполнить спецзадачу Кремля.
Украинская артиллерия в Буче Киевской области разгромила так называемую "группу V" российских военных.
Об этом Госспецсвязь сообщает в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"На подходах к Киеву, в городе Буча, уничтожены более 100 единиц техники противника. Слава нашим военным!" - говорится в сообщении.
Напомним, "группа V" несла особую опасность и должна была выполнить спецзадачу Кремля.