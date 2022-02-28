МИД Японии выступил с резким заявлением по «северным территориям» 28.02.2022, 10:13

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Россия оккупировала Курилы вопреки международному праву.

В МИД Японии заявили, что Россия оккупировала Курилы: "Это противоречит международному праву, как и нападение войск РФ на Украину”

Директор департамента МИД Японии Хидеки Уяма заявил, что Россия оккупировала южные Курилы.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

"Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и совершаемое в данный момент нападение российской армии на Украину", - сказал он.

Переговоры между Москвой и Токио о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Шикотан ведутся с середины прошлого столетия.

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