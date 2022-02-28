Чеченцы из Европы готовы вступить в иностранные легионы в Украине 28.02.2022, 12:35

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В страну продолжают прибывать желающие воевать за нее иностранцы.

Представители чеченской диаспоры из стран Евросоюза готовы поддержать Украину в борьбе с военной агрессией России при условиях гарантий им последующей безопасности и невыдачи в случае запросов России. В Украину продолжают прибывать готовые воевать за нее иностранцы – офис президента Украины сообщил о количестве людей, достаточных для двух иностранных легионов.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина получает помощь от разных стран мира, сюда прибывают добровольцы, уже сформирован один иностранный легион, но количества добровольцев, по его словам, хватит и на второй.

Многие из чеченцев, проживающих в Европе, готовы выехать в Украину и влиться в отряды обороны, рассказал Кавказ.Реалии руководитель Kulturverein Ichkeria ("Культурный центр "Ичкерия") в Вене Хусейн Исханов – во время чеченских кампаний он воевал на стороне непризнанной Чеченской республики Ичкерия, дослужился до личного адъютанта ее президента Аслана Масхадова.

"Но для этого они ожидают гарантий от правительства Украины, что после окончания войны не будут переданы России", - уточнил собеседник.

Ранее Ахмед Закаев, чеченский политик и один из лидеров непризнанной Ичкерии в 1990-е годы, живущий сейчас в Великобритании, в эфире Настоящего Времени также заявил о готовности живущих в Европе чеченцев участвовать в обороне Украины против российского вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранцев, желающих присоединиться к сопротивлению российским военным, прибыть в Украину и пополнить ряды сил территориальной обороны.

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