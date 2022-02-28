Украинские военные уничтожили российский самолет, бомбивший Мариуполь

Украинские военные уничтожили российский самолет, бомбивший Мариуполь5
- 28.02.2022, 12:41
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Мэр города рассказал подробности.
В Мариуполе уничтожили самолет российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает mrpl.city.
По словам мэра Вадима Бойченко, именно этот самолет вчера четырежды обстрелял Сартану и Левобережный район.
«Наши уважаемые военные – Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк «Азов» уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Слава нашим защитникам! Слава нашим героям! Слава Украине!» – подчеркнул мэр.