Украинские военные уничтожили российский самолет, бомбивший Мариуполь 5 28.02.2022, 12:41

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Мэр города рассказал подробности.

В Мариуполе уничтожили самолет российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает mrpl.city.

По словам мэра Вадима Бойченко, именно этот самолет вчера четырежды обстрелял Сартану и Левобережный район.

«Наши уважаемые военные – Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк «Азов» уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Слава нашим защитникам! Слава нашим героям! Слава Украине!» – подчеркнул мэр.

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