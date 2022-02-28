Под Киевом горит более 20 машин оккупантов 1 28.02.2022, 16:39

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Артиллерия Вооруженных сил Украины дает отпор захватчикам.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил об уничтожении более 20 единиц российской военной техники под Киевом. Машины сгорели на проселочной дороге.

Об этом Арестович сообщил в Facebook. По его словам, сработала артиллерия Вооруженных сил Украины.

"Российские средства массовой пропаганды утверждают, что они окружают Киев. Артиллерия ВСУ поправляет и корректирует", – сыронизировал он.

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