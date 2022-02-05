Как выглядят картины художников из Беларуси, которые стоят миллионы долларов 5.02.2022, 10:19

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От самых известных до почти забытых.

Беларусь богата талантами не меньше, чем какая-нибудь Италия или Франция. Правда, судьбе творческих людей, которые в свое время не уехали за рубеж, не позавидуешь: многие из них жили в нищете, за «вольнодумие» их арестовывали и отправляли в ссылки, а мировое признание часто приходило к ним или за границей, или только после смерти.

Сегодня Onlíner рассказывает о самых дорогих художниках, которые родились на территории Беларуси. Хаиму Сутину поклонялись Модильяни и Пикассо, Марк Шагал стал первым художником, который при жизни выставлялся в Лувре, а за картины Марка Ротко коллекционеры готовы отдать без малого 90 млн долларов. Их произведения можно найти в музеях по всему миру, но на родине несколько экземпляров появились лишь 10 лет назад.

«Оранжевый, красный, желтый» Марка Ротко — $86,9 млн

Об уроженце Витебской губернии Марке Ротко в Беларуси и сейчас мало кто знает. Между тем в 2012 году его полотно «Оранжевый, красный, желтый» побило сразу два рекорда: стало самой дорогой картиной послевоенного времени и самым долгим открытым торгом за современное искусство. На аукционе Christie's полотно ушло в частную коллекцию за огромные деньги — $86,9 млн.

Маркус Роткович родился в 1903 году в городе Двинск Витебской губернии в семье фармацевта и домохозяйки. Спустя 10 лет отец вывез всю семью в США, опасаясь преследования евреев. Собственно, на этом его связь с родиной прервалась.

Совсем скоро семья осталась без отца и без денег. Маркус работал где попало — и в прачечной, и разносчиком газет — и при этом успевал хорошо учиться, за что потом был принят в престижный Йельский университет. Впрочем, спустя несколько лет он его бросил и закончил лишь перед смертью ради докторской степени.

Марк Ротко долгое время хотел стать политиком, но все изменилось в 1923 году, когда он заехал за своим другом в школу искусств в Нью-Йорке. Когда молодой человек увидел художников, рисовавших модель, в тот момент, по его словам, он «родился как художник». Спустя время Марк поступил в Новую школу дизайна, продолжая параллельно работать, чтобы оплачивать учебу. Затем пришла Великая депрессия, но на уговоры заняться чем-то более «перспективным», чтобы помочь семье, художник не поддавался — три его персональные выставки имели хоть и небольшой, но успех.

Пока большинство художников из его окружения шлифовали навыки академического рисунка, изображая природу и городские пейзажи, Ротко изучал формы и цвета, через них отображая свое видение мира. Так со временем он нашел свой неповторимый стиль, перейдя от супрематизма до изображения нескольких цветовых фигур на холсте. Никаких рамок для картин, огромный размер и краска в 10 слоев — все это призвано погрузить зрителя в картину. Главное в искусстве — не точность форм, а эмоции от передачи цвета, считал он.

Успех пришел к художнику еще при жизни, так что он не бедствовал. В 1960-х Марк получил серию крупных заказов — делал панно для фешенебельного ресторана «Времена года» в нью-йоркском небоскребе, расписывал Холиок-центр Гарвардского университета и погребальную часовню в Хьюстоне.

В 1960 году одну из его картин купил банкир Дэвид Рокфеллер за очень хорошие на тот момент деньги — $10 тыс., а спустя 47 лет ее выкупила королевская семья Катара за рекордные $72,84 млн.

Вместе с успехом на художника навалились проблемы со здоровьем и личной жизнью. Аневризма, смерть матери и второй развод повергли художника в тяжелую депрессию, от которой он так и не смог оправиться. В 1970 году ассистент нашел Марка на полу в мастерской. Художник перерезал себе вены.

В Беларуси посмотреть на оригиналы картин Ротко нельзя, да и в родной ему Двинск (теперь это латвийский Даугавпилс) некоторые работы вернулись относительно недавно стараниями детей. Они предоставляют латвийскому музею по несколько картин в год на время выставок.

Картина «№ 7» поступила на торги в 2018 году после развода пары коллекционеров, у которых она хранилась. За нее отдали $82,5 млн

«Влюбленные» Марка Шагала — $28,45 млн

На втором месте среди самых дорогих художников-белорусов — всемирно известный Марк Шагал. Почти три десятка лет его самой дорогой картиной был «Юбилей» 1923 года, проданный на аукционе за $14,9 млн. В 2017-м рекорд был побит — аукцион Sotheby’s продал полотно «Влюбленные» 1928 года за $28,45 млн. Изначальная цена была превышена вдвое по нескольким причинам: картина большого размера (117 на 91 см), относится к ранним произведениям и с момента создания хранилась в семье коллекционеров, нигде не выставляясь.

За свою долгую (без малого 98 лет) жизнь Шагал нарисовал несколько тысяч картин, причем большинство — в зрелом возрасте. Однако самые дорогие лоты аукционов до сих пор — именно его ранние работы с Беллой.

На родине художника, в Беларуси, до недавнего времени было лишь несколько его витебских литографий, пока в 2012—2013 годах «Белгазпромбанк» не купил и не перевез в Минск четыре картины — «Влюбленные» 1981 года, «Лунатик», «Часы на пылающем небе» и «Зеленый пейзаж».

Мовша (настоящее имя художника) родился в 1887 году в Лиозно недалеко от Витебска в большой семье, где у него был еще брат и пять сестер. Родители увлечения мальчика рисованием не разделяли, и в возрасте 19 лет он уехал в Петербург. Перед отъездом отец швырнул 27 рублей на дорогу сыну и сказал, что больше ничем помогать не намерен.

В Петербурге Мовша стал заниматься в частной школе у другого известного белоруса — Льва Бакста, где влюбился в свою натурщицу Тею Брахман, которая не только ввела его в круг местной интеллигенции, но и познакомила с будущей женой и музой — Беллой Розенфельд. Затем была стипендия и трехлетняя учеба в Париже, где художник взял псевдоним Марк Шагал и окончательно забыл о Тее, но не смог забыть о ее подруге Белле.

В 1914 году Шагал вернулся в Витебск и женился на Белле. С ней же он в 1922-м уехал во Францию, где со временем получил гражданство. Больше в Витебск они не возвращались, но образ города еще долго появлялся на картинах художника.

Самая известная картина Шагала «Над городом» сейчас находится в Третьяковской галерее. Продавать полотно не планируется, хотя коллекционеры оценивают его почти в $200 млн.

В 1941 году Шагалы переехали в США, где было безопаснее, чем во Франции, которая находилась под контролем фашистов. А в сентябре 1944-го Белла умерла в больнице от заражения крови, что стало для художника слишком сильным ударом. Хоть у него затем был еще один брак, до конца жизни он отказывался говорить о своей музе в прошедшем времени, продолжая рисовать ее.

К 1960-м годам художник стал известен во всем мире. Ему поступало огромное число заказов, в том числе от Метрополитен-музея, Гранд Оперы, Национального банка США, президента Франции. Он же стал первым художником, который при жизни выставлялся в Лувре.

«Бычья туша» Хаима Сутина — $28,2 млн

Самая выразительная из девяти картин Хаима Сутина с разделанными тушами ушла в 2015 году с молотка за $28,2 млн. До этого его рекорды стоимости принадлежали «Маленькому кондитеру» за $18 млн и «Мужчине в красном шарфе» за $15,34 млн.

Пока картины белорусского художника распродавались по галереям мира за огромные деньги, на его родине о нем знали немногие. Вплоть до 2012 года в Беларуси не было ни одной картины Сутина. Затем полотно «Большие луга в Шартре» на аукционе Christie's купил «Белгазпромбанк». В 2013-м коллекция банка пополнилась знаменитой картиной «Ева», а в 2018-м — еще и «Уснувшей читательницей, Мадлен Кастен».

За картинами белоруса охотятся коллекционеры всего мира, ведь сохранившихся полотен не более 200 — многие художник уничтожал после того, как понимал, что не достиг совершенства.

Больше всего повезло коллекционеру из Филадельфии, который поверил в Хаима раньше остальных и в 1923-м купил у него 52 картины, отдав примерно по $50 за каждую.

В отличие от Шагала и Ротко, Сутину не так повезло. Он родился в 1893 году в Смиловичах, что в 27 км от Минска, и был десятым ребенком в бедной семье портного. Художественный дар у мальчика проявился рано и вызвал ужас у ортодоксальной еврейской семьи, в которой категорически было запрещено изображать людей и животных.

В 14 лет Хаим убежал из дома в Минск, где стал посещать школу рисования. В 20 лет на деньги, полученные в качестве компенсации за то, что был избит родственником нарисованного им раввина, перебрался в Париж, который всегда был его мечтой. Правда, реальность оказалась суровее: 10 первых лет прошли в полной нищете в общежитии художников. Но в Париже молодой человек нашел друзей в лице таких же гениев своего времени — Модильяни, Пикассо и Шагала. Они верили в его талант куда больше коллекционеров.

На картинах Сутина чаще всего можно увидеть самых обычных бедняков — таких же, каким был он сам в первое время своей эмиграции. Его стиль постепенно становился узнаваемым, а драматичные картины с изображением разделанных туш, мертвых птиц и рыб были своеобразным протестом против ортодоксальных запретов и отголоском постоянного голода в Париже.

По рассказам соседей по общежитию, Хаим сначала зарисовывал с трудом добытую пищу и только после этого съедал ее.

Кроваво-красный цвет и драматизм у Сутина чувствовались даже в натюрмортах с цветами и на портретах. Его экспрессивным абстракционизмом вдохновлялись Френсис Бэйкон, Марк Ротко и Джексон Поллок.

Затем наступило время охоты на евреев, и художник вместе с возлюбленной немкой стал скрываться в пригороде Парижа, безуспешно пытаясь бежать в США. В 1941 году с родины пришли тревожные новости — родители Хаима погибли в Смиловичском гетто.

Сутин стеснялся провинциального происхождения и чаще всего рассказывал, что родился в Вильне.

На аукционе Christie’s «Маленький кондитер» был продан за $18 млн

Художник умер в возрасте 50 лет, будучи довольно узнаваемым, но не заработав какого-то большого состояния. В оккупированном немцами Париже у него обострилась полученная от голодной жизни язва, но обращаться в больницу он долго не решался — даже с поддельным паспортом это было опасно. Когда он все-таки туда попал, было уже поздно — после нелегальной операции начался перитонит. На похороны Сутина из-за запрета фашистов пришли всего несколько человек, среди которых были Пабло Пикассо и Жан Кокто.

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