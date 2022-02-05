Александр Опейкин: Игра для Лукашенко закончена 4 5.02.2022, 12:17

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Даже Китай не хочет мараться контактами с диктатором.

В Пекине стартовали зимние Олимпийские игры. Беларусь представят на них 29 атлетов в 6 видах спорта. По версии журналистов и букмекеров, сборная Беларуси может выиграть всего лишь четыре бронзовые медали.

Исполнительный директор «Фонда спортивной солидарности» Александр Опейкин проанализировал существующие в белорусском спорте проблемы и поделился с сайтом Charter97.org своими прогнозами:

— У меня примерно такой же прогноз. Медалей, мне кажется, будет не больше трех. Я думаю, что медаль будет во фристайле и одна или две будут в биатлоне. В принципе, букмекеры правильно оценивают, но мне кажется, все-таки коэффициент будет ниже.

— В 2018 году у нас было две золотых медали. Наш спорт так сильно деградировал?

— Он деградирует катастрофическими темпами. Здесь причин, конечно, очень много. Начиная с того, что вся система не развивается, она не трансформируется. Спорт сам по себе же неотделим. Он очень взаимосвязан с социально-экономической политикой и так далее.

Смысл в том, что проблемы спортивные не являются чем-то таким отдельным, они являются частью общества. И вот даже букмекеры дают, например, четыре медали, но они не учитывают моральное состояние спортсменов, которые едут на Олимпиаду. Они рассматривают чисто с точки зрения именно такого спортивного подхода. Но спортсмен — это же не просто машина. Это человек, у которого есть психологический настрой, у которого есть какие-то обстоятельства и так далее.

Поэтому вот такое неудачное выступление спортсменов, например, на Олимпиаде в Токио, это первый показатель того, что спортсмены находятся в тяжелой моральной среде, как и все белорусы. Спортсмены, которые едут сейчас на Олимпиаду, они же едут не из Австралии, а из Беларуси, прекрасно понимая, в какой ситуации сейчас находится наша страна.

Беларусь находится в международной изоляции, общество подавлено, огромное количество политических заключенных. Как бы ты там не пытались это удержать, все равно подобный настрой попадет в каждого белоруса. И каждый спортсмен прекрасно понимает, что в его стране происходит что-то не то. Что не едет на Олимпиаду, например, делегация НОКа, потому что она не признана, она под санкциями.

И вот эти все факторы накладывают очень сильный отпечаток. Поэтому спорт деградирует, даже не просто отдельно по зимним видам спорта, а в целом. Мы можем посмотреть те же игровые виды спорта — футбол, гандбол. Вот сейчас был прекрасный пример на гандбольном чемпионате Европы. Абсолютно видно, что система, построенная в Беларуси, не конкурентоспособна на спортивной арене.

— А что вы скажите про белорусский хоккей, который уже 12 лет «пролетает» мимо игр?

— Да все то же самое. Изначально наверху построена неправильная система управления государством. И вот эта неправильная система управления государством распространяется дальше: она сползает вниз в неправильную систему работы федерации, неправильные кадры. Если коротко, одним предложением выразить всю проблему белорусского спорта, то можно сказать, что спортом управляют просто некомпетентные люди. Вот и все.

Это как некомпетентного специалиста посадить за компьютер, станок и так далее. Он просто будет делать брак, это происходит и в спорте. Управляют спортом некомпетентные специалисты, некомпетентные менеджеры, не умеющие управлять этими процессами, люди, которые просто не по профилю этим занимаются. Поэтому нет результатов.

Современный спорт — это огромная индустрия с огромными деньгами, где работают настоящие профессионалы. В большом спорте люди получают большие деньги, потому что они отвечают за результат. Соответственно, они и назначаются на должности тренера, менеджера по своим профессиональным качествам. Это, в общем-то, главный принцип и подход в рыночной экономике или рыночном спорте.

В белорусском спорте кадры назначаются по принципу лояльности. Вот нравится Лукашенко этот, вот он и будет председателем. Нравится этот — он будет тренером. Это не даст никакого результата вообще. Мы видим даже по примеру гандбола последнего, хоккея, — это не дает никакого результата. Пока не будут работать профессионалы, пока не будет частного инвестора в спорте, который заинтересован в результате, который заинтересован в маркетинге, который понимает эту увязку между результатом и продажей, то ничего не будет. Соответственно, это просто вбухивание денег. Бюджет дают и все. И задача функционера — этот бюджет освоить. Не заработать, а просто освоить, потратить, неважно какой будет результат. И во всех сферах спортивных происходит абсолютно то же самое, поэтому никакого результата не может быть. Это закономерно.

— Зачем от Беларуси на Олимпиаду отправили пять россиян, которые даже не фавориты в своих видах спорта?

— Затыкают дыры. Вы должны понимать, что внизу может также действовать коррупционная схема, когда договариваются о чем-то, когда спортсмен может действительно иметь какие-то коррупционные взаимоотношения с тренером, который включает его в состав сборной и так далее. То есть логики здесь нет никакой. Если есть белорусы подобного уровня и они не включаются в состав сборной, то нужно понимать, что есть коррупционная составляющая. При этом везде культивируется то, что в Беларуси выработана система и так далее. Ничего нет! Это блеф.

Вся политика Лукашенко, в том числе и спорте, это один большой блеф. Большая «потемкинская деревня», одна большая декорация. Это фасад, за которым ничего не стоит. И Лукашенко просто продает этот фасад, на котором ничего нет. Есть просто какая-то вывеска «белорусский спорт» или «Беларусь — спортивная нация», «В Беларуси государство заботится о развитии спорта». Но это все — вывеска, никакого результата мы в спорте не видим: ни в хоккее, ни в футболе, ни в гандболе, ни в чем. Его не будет.

— Чего боятся спортивные функционеры, запрещая атлетам на Олимпиаде общаться с иностранными медиа?

— Это констатация того, что спортсмен в Беларуси или спортсмен, который едет сейчас в национальной команде на Олимпиаду, едет на правах раба. Вот мы тебе там дали тарелку супа и чего-то еще, значит, ты не имеешь никаких прав, никакого мнения, ничего, мы тебя ограничили во всем. Боюсь, что их даже результат не интересует, тех, кто отвечает сейчас за нашу команду. Они больше заботятся о том, чтобы не было никакого скандала, то есть, чтобы так вот съездить там тихонечко, как-то выступить и тихонечко уехать назад, чтобы не было никаких эксцессов, интервью, ничего.

Лишая спортсмена права общаться с прессой, ты лишаешь его одного из главных преимуществ в современном спорте — медийности. Она для спортсмена крайне важна. Это один из залогов его успеха, продвижения, какой-то монетизации его спортивной карьеры. Ты его лишаешь этого права. Лишаешь права говорить с изданиями, у которых огромная аудитория, с мировыми изданиями. Ты его ограничиваешь только БелТой, «Прессболом», каким-нибудь «Спутником» и так далее. Понятно, что они заангажированные и прорежимные. Их даже белорусский народ не воспринимает, не то, что международные источники и международная аудитория.

Поэтому это все — какая-то кастрация. Это страх, что что-то вылетит. Потому что журналисты, естественно, будут задавать вопросы о происходящем в Беларуси, о политзаключенных, о Лукашенко и так далее. Они [чиновники] этого очень сильно боятся.

— Получается, что к каждому спортсмену приставят КГБ-шника, чтобы чего-то лишнего не взболтнул?

— По слухам, там и выехали чекисты с командой, которые, грубо говоря, там следят, кто чем занимается. Естественно, что к каждому спортсмену не приставишь, но это все повышает уровень страха у спортсмена. Потому что каждый атлет понимает, что, в общем-то, у режима остаются в заложниках его семья, родные и так далее. Они об этом думают и прекрасно все понимают, они же не тупые люди какие-то.

Спортсмены находятся на правах заложников. Они играют роли спортсменов, но претендентов на медали там не так много.

— Вы ранее упомянули санкции против НОК. Какие санкции уже действуют и каких можно ожидать в будущем?

— Да, санкции были введены. Там было требование распустить исполком Национального олимпийского комитета. Все высшие должностные лица не принимают участия в мероприятиях Международного олимпийского комитета. Но сейчас идет политика максимального дистанцирования от белорусского НОКа. Мы даже видим, что на 30-тилетие НОКа никто не приехал. Это очень важный показатель. По-моему, там даже россияне не приехали.

— Насколько бьет по самолюбию диктатора тот факт, что ему не нашлось места на банкете в честь открытия Олимпиады?

— Отлично бьет. Прекрасно бьет. Вот такие шаги и сигналы очень важны. Понятно, что все — игра закончена. По сути дела, мы сейчас должны дождаться, когда это все закончится, если смотреть с точки зрения протеста. Все сигналы поданы. Международное сообщество, даже на уровне Китая, не будет мараться в этом. Токсичность зашкаливает.

Это хороший сигнал и показатель того, что Лукашенко и старший, и младший, нелегитимны. Один нелегитимен как президент, второй нелегитимен как президент НОК. У них нет никакого признания. Соответственно, это просто самоназначенные люди. Такое же отношение со стороны международного сообщества, потому что политика требует все равно какого-то определенного уровня легитимности. Этого уровня легитимности нет у Лукашенко. И все это прекрасно понимают.

— Белорусы не хотят поддерживать спортсменов-ябатек. За кого стоит болеть на этой Олимпиаде?

— Вообще, болеть можно за всех. Настоящих «ябатек», в общем-то, очень и очень мало. Все остальные просто приспособленцы. Это люди, которые выражают видимую лояльность просто для того, чтобы сохранить какой-то минимальный уровень своего дохода, существования и так далее. Они просто подстраиваются под ситуацию. Это нужно понимать. Поэтому болеть можно за всех, болеть — это нормальное дело.

Естественно, можно поддерживать фристайл. Это такой очень протестный вид спорта оказался. Фристайлисты вообще молодцы большие. Можно поддерживать биатлон, там есть Анна Сола. У нее такая пронародная позиция.

Мне кажется, что абсолютное большинство членов спортивной делегации, которая едет на Олимпиаду в Пекин, нормальные люди. Они прекрасно все понимают, что происходит, но не все способны сделать какой-то смелый шаг. Но это все дело времени, к этому тоже придем. Я с оптимизмом смотрю на людей.

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