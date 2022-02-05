Киноляпы в знаменитых фильмах, которые многие не заметили 5.02.2022, 16:45

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Даже в оскароносных фильмах можно найти интересные киноляпы.

Даже самые талантливые режиссеры мира не могут учесть все, а потому знаменитые фильмы переполнены забавными киноляпами. Сайт 24tv.ua решил подобрать смешные неточности в кино, которые сумели увидеть только внимательные зрители.

Современная техника или пластиковые стаканы в исторических драмах, или же представитель съемочной группы в кадре: сеть изобилует киноляпами в фильмах.

"Гладиатор" (2000)

Фильм "Гладиатор" сумел покорить весь мир непревзойденной игрой Рассела Кроу и историей о его персонаже Максимусе. Казалось бы, авторы культовой ленты учли все: колоритные пейзажи, костюмы того времени и обувь. По данным BrightSide, на одном из кадров зрители смогли увидеть самолет, который пролетел в небе, когда камера была сфокусирована на главном актере.

Такую же неточность допустили авторы фильма "Троя".

"Титаник" (1997)

Джеймс Камерон не проверил факты из сценария. Одной из знаковых сцен в "Титанике" является первый разговор главных героев Джека и Роуз. Когда богачка решила прыгнуть в ледяной океан, персонаж Леонардо Ди Каприо остановил ее. Чтобы отговорить девушку от самоубийства, Джек рассказал о зимней рыбалке на озере Виссота, расположенном в штате Винсконсин. Казалось бы, что тут особенного? Однако озеро образовалось во время строительства электростанции в 1917 году, а "Титаник" утонул на 5 лет раньше.

Кроме этого, та же корма корабля менялась несколько раз за фильм. Вероятно, для съемок были разработаны 2 муляжа, поэтому авторы "Титаника" и допустили эту неточность.

"Дэдпул 2" (2018)

Журналисты Screen Rant насчитали больше 20 киноляпов в нетипичной супергеройской ленте "Дэдпул". Это и непостоянная скорость регенерации главного персонажа, и волшебное исцеление костюма, который не может восстанавливаться самостоятельно, и бесконечные мечи Дэдпула и тому подобное. Привлекли внимание зрителей и рисунки, которые делал этот супергерой. В частности, когда Дэдпул объясняет своим подчиненным план с перехватом, он обводит цель красным карандашом. А уже на втором кадре его нет.

"Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины" (2003)

А вот в "Пиратах Карибского моря" представитель съемочной группы случайно попал в кадр. Поэтому на фоне актеров в аутентичных костюмах закрался мужчина в белоснежной футболке и ковбойской шляпе. То ли режиссеру Гору Вербински настолько понравился этот кадр, то ли просто сыграла невнимательность, однако этот дубль поместили в финальную версию фильма.

Но это является, вероятно, одним из самых распространенных киноляпов в кинематографе. Об этом свидетельствует кадр из фильма "Сумерки", где на стекле авто можно увидеть съемочную камеру.

"Даллаский клуб покупателей" (2013)

Даже в оскароносных фильмах можно найти интересные киноляпы. Так, в "Далласком клубе покупателей", на первый взгляд, все было безупречно. Однако внимательные любители кино заметили, что позади Мэттью Макконахи висел постер с Lamborghini Aventador. Эта модель авто поступила в продажу в 2011 году, в то время как фильм рассказывал о событиях 1985-го.

"Криминальное чтиво" (1994)

Просчитался и талантливый режиссер Квентин Тарантино. В фильме главные герои Винсент и Джулс отправляются на задание босса. В квартире происходит перестрелка, в результате чего двое смельчаков остаются живыми. Но если присмотреться к кадрам, как это сделали в Esquire, на стенах были следы от пуль еще до того, как главные герои открыли огонь.

Не меньше хохота вызвали кадры из "Терминатора", где исполнитель главной роли Арнольд Шварценеггер прикрывает своего коллегу по фильму. На кожаной куртке Терминатора появляются десятки дырок от пуль. А уже в следующем кадре одежда магическим образом залатала себя.

"Джанго освобожденный" (2012)

Видимо, все смотрели популярный фильм "Джанго освобожденный". Зрители обратили внимание на то, насколько правдоподобно сыграл каждый из актеров ленты. К примеру, Леонардо Ди Каприо на самом деле поранил руку и не прекратил играть свою сцену. Потому этот фрагмент был очень реалистичным.

Однако и здесь не учли все исторические детали. В частности, речь идет о стильных очках, которые носит главный герой. Этот аксессуар можно было приобрести с 1929 года. Поэтому в фильме, где описываются события 1858 года, это выглядело странно.

Исторические факты не учли во многих фильмах. В "Назад в будущее" можно увидеть гитару, которая появится на 3 года позже событий ленты, в "Мире Юрского периода" не учли, что ДНК не может сохраняться в янтаре столько времени, а в "Зеленой миле" состоялась казнь на электрическом стуле, хотя она была запрещена в том штате до 1941 года. И это далеко не все исторические киноляпы, которые можно найти в лентах.

"Малыш на драйве" (2017)

Авторы фильма "Малыш на драйве" допустили неточности во время сцены зрелищной погони. На одном кадре видно пассажиров на заднем сиденье, а уже в другом дубле они исчезают.

Взлом программы за несколько секунд

Все эти киноляпы зрители с легкостью прощают кинотворцам. И даже то, что на главного героя противники нападают по очереди, чтобы киноман мог насладиться этой победой, только в отдельных случаях вызывает раздражение.

А вот самым распространенным киноляпом в лентах, который заставляет всех смеяться, является то, что гении взламывают компьютерные программы и даже правительственные сайты за считанные секунды. "8 подруг Оушена", "Миссия невыполнима", "Сноуден", "Пароль "Рыба-меч", "Девушка с татуировкой дракона" – это далеко не весь список фильмов, где можно увидеть это. Но в реальной жизни все далеко не так работает, что решили показать блогеры в забавном ролике.

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