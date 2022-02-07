«Вам вменяется испытывание ненависти к режиму» 15 7.02.2022, 15:20

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Судья Андрей Толочко, который вынес приговор

Пенсионерку из Волковыска приговорили к 2,5 годам колонии.

7 февраля суд Берестовицы и Берестовицкого района приговорил 69-летнюю пенсионерку из Волковыска Галину Ивановну Михальчук к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. Приговор вынес судья Андрей Толочко. Сторону гособвинения поддержала прокурор Алла Кузьма. Секретарем на заседании была Татьяна Король, пишет spring96.org.

Галину Ивановну признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса. Ее приговорили к двум годам лишения свободы путем частичного сложения наказаний: 1,5 года лишения свободы — по ч. 2 ст. 367 УК, 1,5 года лишения свободы — по ч.1 ст. 368 УК, два года ограничения свободы — по ст. 369 УК. Именно такое наказание запросила прокурор Алла Кузьма. Также она попросила увеличить наказание до 2,5 лет лишения свободы в связи с тем, что обвиняемая уже отбывает наказание по ст. 369 УК.

Известно, что 26 октября 2021 года ее осудили к двум годам "домашней химии" по статье 369 Уголовного кодекса. До суда пенсионерка два месяца (с 21 сентября 2021 года до 21 ноября 2021 года) находилась в заключении: первоначально ее задерживали по ст. 342 УК. До пенсии она работала на железной дороге.

Какие иски заявили потерпевшие?

Потерпевшие не явились в суд и попросили рассматривать дело в них отсутствие. Потерпевшими выступили председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько (единственный, кто не заявил иск на компенсацию морального вреда), сотрудницы ОМОН Гродненского УВД Дарья Бондарчук и Мария Мазуркевич (заявили иски — по 1000 рублей), начальник ППС Волковысского РОВД Валерий Романчик (иск — 1500 рублей), начальник Волковысского РОВД Виталий Осоцкий (иск — 1500 рублей). Обвиняемая заметила, что требования ей понятны, однако сразу она не сможет выплатить сумму в полном объеме, поэтому признает иски частично. Отметим, что ее пенсия составляет порядка 500 рублей.

Защитница попросила вызвать потерпевших Бондарчук, Мазуркевич и Романчика, поскольку они заявили исковые требования, но не указали, какие именно моральные страдания испытали:

Судья Андрей Толочко: "Как вы себе это представляете? Что они приедут, пока обед? (смеется)

Защитница: "А что тут такого? 60 километров. Заявлено 1500 исковых требований".

Гособвинительница Алла Кузьма: "А что, это большая сумма?"

Защитница: "Что на это должен ответить защитник человека, который получает пенсию в 500 рублей?"

Гособвинительница Алла Кузьма: "Высокий суд, нецелесообразно вызывать названных лиц на судебное заседание, поскольку исковые требования не являются такими большими, исходя из сегодняшних цен и т. д. Вообще оснований здесь не имеется. Сумма соразмерна с имевшими место высказываниями, и необходимости в приглашении названных лиц нет. Тем более, данные лица находятся на рабочем месте и сорваться и приехать они не смогут."

В чем признали виновной?

Галине Ивановне вменялось в вину более трех десятков эпизодов: в течение полугода она писала комментарии в телеграм-канале "Волковыск для жизни".

Ее судили за ряд комментариев, содержащих негативную оценку Лукашенко.

"Вменяется в вину испытывание ненависти к режиму"

Галина Ивановна сначала сказала, что признает вину частично, потом уточнила: если все доказано, признает вину целиком. Но заметила, что сейчас уже не помнит, что писала и делала, поскольку с тех пор пошел уже второй год. Прокурор отметила, что пенсионерке "вменяется в вину испытывание ненависти к режиму", на что Галина Ивановна ответила, что не представляет никакой угрозы для государства.

"Вообще для меня это смертный приговор"

ащитница Кира Кислюк попросила назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Она отметила:

"Конечно, Высокий суд, я бы очень хотела увидеть этих лиц (потерпевших) в судебном заседании по одной причине: хотелось бы мне посмотреть им в глаза. Как они исполняли свои служебные обязанности, как они выходили на улицу, как они выходили в форменном обмундировании, как они осуществляли патруль улиц в те тяжелые для них дни? И как они, такие люди мужественные, которые осуществляли охрану нашего государства в такое неспокойное время, могли теперь пережить такие моральные страдания на 1000 белорусских рублей, которые они просят взыскать с пенсионерки, получающей 538 рублей пенсии?"

Она отметила, что по ряду эпизодов не установлено, в чей адрес оставлялись комментарии. Также она заметила, что хотела бы объединить два эпизода в один, поскольку нельзя инкриминировать за один и тот же комментарий две статьи. Проанализировав комментарии и экспертизы, она согласилась только с двумя комментариями, которые были у обвинения, поэтому попросила уменьшить наказание по ст. 369 УК. По ст. 367 она попросила вынести оправдательный приговор, так как ни в одной экспертизе не указано, что комментарии оставлялись в сторону Лукашенко. А по ст. 368 — учесть, что обвиняемая признала вину и раскаялась, а поэтому назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

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