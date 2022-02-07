10 фильмов, которые интересно смотреть всей семьей 7.02.2022, 16:54

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От боевиков до комедий.

Detaly.co.il отобрал десять качественных фильмов для всей семьи.

Фильмы из подборки, от боевиков до комедии, сделают семейный вечер более интересным, менее напряженным и позволят хорошо провести время.

«Форд против Феррари» (2019)

Вам не нужно быть фанатом гоночных автомобилей или вообще много знать о них, чтобы насладиться этой драмой, которая, кстати, была номинирована на «Оскар» как лучший фильм 2019 года. Это захватывающая картина как с точки зрения сюжета, так и видеосъемки, в которой к тому же снялись всеобщие любимцы – актеры Кристиан Бэйл и Мэтт Деймон. Ждите в кадре много быстрых машин, личных тайн и капельку романтики.

«Эта дурацкая любовь» (2011)

Этот фильм есть за что любить, и точеный пресс Райана Гослинга – всего лишь шесть из целого списка причин. В романтической комедии переплетено сразу несколько сюжетных линий, но вместо того, чтобы быть чрезмерно слащавыми, они служат острым напоминанием о том, что любовь безумна, восхитительна и удивительна. Предупреждаем, если вы предпочитаете избегать сексуальных сцен при просмотре кино вместе с детьми, в фильме есть несколько моментов, когда Эмма Стоун и Райан Гослинг целуются в постели (ничего более!)

«Короткий срок 12» (2013)

Глубокий и хорошо сыгранный инди-фильм о сотрудниках центра для временного содержания трудных подростков. День за днем воспитатели наблюдают за душевными переживаниями своих подопечных, которые зачастую имеют психологические проблемы или ведут себя агрессивно, постепенно проникаясь к ним сочувствием. Актерский состав драмы может похвастаться некоторыми из крупнейших сегодняшних звезд, включая Бри Ларсон и Джона Галлахера мл.

«Знакомство с родителями» (2000)

Классическая комедия, которая никогда не устареет, потому что рассказывает об очень трогательном и весьма волнительном моменте, через который однажды приходится пройти каждому из нас. Речь идет о первой встрече с семьей возлюбленного. Казалось бы, у героев все складывается ужасно неправильно, но есть что-то приятное и сближающее в наблюдении за суматохой в чужой семье. Согласны?

«Операция "Арго"» (2012)

Хотите увидеть захватывающую историю, основанную на реальных событиях? «Операция "Арго"» рассказывает об одной из крупнейших сверхсекретных миссий ЦРУ, произошедшей во время кризиса с заложниками в Иране в 1972 году. Исполнитель главной роли, актер Бен Аффлек, также взял на себя функцию режиссера. В результате получился политический триллер, который был номинирован на «Оскар» семь раз (!), получив в итоге три статуэтки, в том числе и за «Лучший фильм».

«Моана» (2016)

Не слушайте никого: вы никогда не будете слишком взрослыми для хорошего анимационного фильма от Disney! «Моана» – это поучительная история о том, как принять себя и реализовать свой потенциал. Наполненный добрым юмором мультфильм с ритмичным саундтреком и красочным изображением гавайских пляжей идеально подойдет для всей семьи, включая даже самых маленьких ее членов.

«Одиннадцать друзей Оушена» (2001)

Подозреваем, что вы смотрели фильм «Одиннадцать друзей Оушена», когда он только вышел в кинотеатрах в 2001 году. Но когда вы в последний раз пересматривали его? Легендарная криминальная комедия об ограблении казино – быстрая, остроумная и насыщенная событиями. Но если даже глянцевые преступления не дадут вам прилив бодрости и острых ощущений, то мечтательные лица молодых Брэда Питта и Джорджа Клуни обязательно сделают это.

«Восемь подруг Оушена» (2018)

На случай, если вы собрались перед экраном исключительно дамской компанией и хотите посмотреть не только на коварные аферы, но и на красивые платья, обратите внимание на женский ответ трилогии Стивена Содерберга. Эта история о младшей сестре знаменитого вора Дэнни Оушена, которая сама та еще штучка и собирается ограбить благотворительный бал Met Gala при содействии отвязных подруг. Их цель – 150 миллионов долларов в бриллиантах на шее одной знаменитости.

«Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Если во время новогодней суматохи вы не успели устроить марафон фильмов о юном волшебнике, предложите своей семье совершить путешествие в Хогвартс на ближайших выходных. Люди всех возрастов рады будут погрузиться в магический мир волшебных палочек, призраков, зелий, заклинаний и полетов на метле. Первый фильм закончился, а сказочное настроение осталось? Впереди еще шесть частей истории о Гарри Поттере!

«Шеф на колесах» (2014)

Бывают дни, когда просто хочется посмотреть спокойное и эстетически приятное глазу кино. Еще лучше, если речь в нем будет идти о еде. Джон Фавро создал восхитительный фильм о ресторанной индустрии и семейных ценностях. По сюжету шеф-повар лишается места в престижном ресторане и решает организовать сеть закусочных на колесах, чтобы попутно наладить отношения с близкими. Но предупреждаем, лучше не смотреть эту комедию на голодный желудок!

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