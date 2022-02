Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить следующую пандемию 6 9.02.2022, 15:02

Билл Гейтс

Пандемия COVID-19 может стать последней.

Основатель Microsoft, филантроп Билл Гейтс написал книгу «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic) и планирует выпустить её 3 мая, говорится на сайте миллиардера Gates Notes.

Такую книгу он написал потому, что считает: пандемию как явление необходимо полностью ликвидировать, поскольку это серьезная угроза человечеству.

«Я слежу за COVID-19 с момента его появления, работаю с экспертами из Gates Foundation и со сторонними экспертами, которые выступают за более справедливые ответные меры и на протяжении десятилетий борются с инфекционными заболеваниями. В ходе этой работы я многое узнал и о пандемии, и о том, как предотвратить следующую, и захотел поделиться этими знаниями с людьми. Так я начал писать книгу о том, как мы можем сделать так, чтобы никто больше не страдал из-за пандемии», — говорит Гейтс.

По словам бизнесмена, в книге собраны конкретные шаги по предотвращению пандемии. Кроме того, в ней рассказывается об уроках, которые человечество должно извлечь из вспышки коронавируса, об инновациях, необходимых для спасения жизней, и инструментах для своевременной остановки распространения патогенов.

Также в книге можно будет прочитать пересказ бесед Гейтса с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебреисусом.

Издаст книгу Гейтса американское издательство Knopf, но доступна она будет по всему миру.

