О чем говорят маневры России в Черном и Средиземном морях Андрей Клименко

9.02.2022, 16:29

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Отвлечение внимания или реальная угроза.

По данным Мониторинговой группы BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований, в ближайшие дни ожидаются (возможны) следующие перемещения кораблей ВМФ РФ:

1. Ракетная подлодка Rostov na Donu Черноморского флота перейдет из Тартуса (Сирия) в Черное море;

2. Ракетный фрегат ЧФ Admiral Grigorovich вернется из Тартуса в Черное море;

3. Ракетный фрегат Северного флота Admiral Kasatonov впервые войдет из Средиземного моря в Черное. Это новый корабль, носитель не только крылатых ракет Калибр, но и новейших гиперзвуковых ракет Циркон.

4. Также в Черное море из Сирии вернется еще одна ракетная подлодка ЧФ — или Novorossiysk, или Krasnodar. .

5. Из Черного моря перейдет в Средиземное флагман ЧФ ракетный крейсер Moskva.

Таким образом, в Средиземном море соберутся все три имеющихся в ВМФ РФ ракетных крейсера проекта 164 («Атлант», Slava class по классификации НАТО) — ( 121) Москва (ЧФ), (011) Varyag (ТОФ) флагман ТОФ, (055) Marshal Ustinov (СФ).

Во время холодной войны эти крейсеры называли «убийцами авианосцев» — именно на это были рассчитаны их современные к тому времени противокорабельные ракеты ПКР-500 Базальт (в настоящее время установлены модернизированные ракетные комплексы Вулкан, дальность 1000 км, может нести ядерную боевую часть). То есть их задачей будет «сковывать» три ударные авианосные группы НАТО в Средиземном море — США (carrier Harry S. Truman Carrier Strike Group (HSTCSG)), Франции (carrier Charles de Gaulle’s (R 91) Task Force 473 strike group), Италии (carrier Cavour (C-550) strike group).

Что это значит — от тактических военно-морских игрищ до любого развития событий. Конечно, пребывание большой группировки кораблей ВМФ РФ в Средиземном море имеет целью растягивание сил НАТО, отвлечение внимания от Черного моря.

Напомню, что именно в эти даты — начиная с 10 февраля — в Беларуси будут проведены совместные учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь Союзная решимость-2022. Легенда учений: «Отработать разные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства России и Беларуси».

С 9 февраля в Черном море будут суммарно находиться 12 крупных десантных кораблей (ВДК) 3-х флотов РФ — Черноморского, Тихоокеанского и Северного:

— ВДК (130) Кaliningrad, (BF), 15. ( 127) Minsk, (BF) зашли в Черное море вчера 08.02.2022 в 23:30, идут в Севастополь.

— ВДК (117) Северный флот РФ Petr Morgunov, (NF), (012) Оlenegorskiy Gornyak (NF), (016) Georgiy Pobedonosets (NF) зайдут сегодня.

По приблизительным подсчетам, такая группировка десантных кораблей способна взять на борт и перевезти около 150 основных танков или до 250 боевых бронемашин и около 4-х тысяч морских десантников. Фактически — до 2-х бригад морской пехоты, усиленных танковыми, механизированными и артиллерийскими подразделениями.

В составе Черноморского флота ВМФ России есть такая бригада — 810-я отдельная бригада морской пехоты (Севастополь) и отдельный 382-й батальон МП (входит в состав 810-й бригады, дислокация — Темрюк).

Осадка таких кораблей 3,7−4,5 метров, то есть им нужно, чтобы у берега, на который будет производиться десантирование, была соответствующая глубина. Подобные условия на этом театре военных действий можно найти на Черноморском побережье — от Перекопского перешейка, начиная с побережья Херсонской области, и дальше на запад.

Подобные десантные операции могут быть спланированы и в Азовском море — например, при десантировании непосредственно в акватории морских портов Мариуполь или Бердянск или на побережье между ними. При десантировании на побережье Азовского моря могут требоваться дополнительные плавсредства для доставки морских пехотинцев с борта ВДК к берегу.

31 января 2022 года была зафиксирована переброска по дорогам (М4) в направлении Ростова-на-Дону 4−5 диверсионно-десантных катеров Балтийского флота РФ типа Кентавр.

Не исключено, что 6 ВДК из Балтийского и Северного флотов имеют на борту только технику и военные грузы, часть которых может быть разгружена, например, на российской военно-морской базе в сирийском Тартусе. Потому что пребывание морских пехотинцев на борту ВДК при двухнедельном переходе по зимнему штормовому морю вряд ли будет способствовать их боевому состоянию.

То есть в случае дальнейшего пребывания в Черном море морскую пехоту можно было бы взять на борт в Новороссийске или Севастополе, куда она может быть передислоцирована авиацией или железной дорогой из Мурманска или Санкт-Петербурга.

В течение следующих 5−6 дней значительно увеличится и численность кораблей-носителей крылатых ракет: две подлодки ЧФ + ракетный фрегат ЧФ (494) Admiral Grigorovich + ракетный фрегат Северного флота (СФ РФ) (431) Admiral Kasatonov.

Мы знаем, что ВМС Украины и ВСУ в целом рассматривают разные варианты в связи с этими событиями и проводят соответствующие мероприятия и учения.

Следовательно степень рисков по индикатору деятельности военных кораблей РФ в Средиземном и Черном морях в конце января — начале февраля 2022 года (в отличие от предыдущего месяца) значительно повысилась.

Андрей Клименко, «Фейсбук»

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