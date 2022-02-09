Сколько платят за олимпийские медали в странах мира и в Беларуси? 9.02.2022, 23:28

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В некоторых странах и вовсе не платят за результат.

Оказаться на ступеньке олимпийского пьедестала – это не только почетно, но и зачастую финансово выгодно. В каких государствах особенно щедры на бонусы спортсменам, а в каких и вовсе ничего не платят за результат?

Самые щедрые и самые скупые страны

Наибольшие призовые обещают власти Гонконга – его спортсмены традиционно участвуют в Олимпиадах под своим флагом и не входят в китайскую сборную: за «золото» нынешней Олимпиады в Пекине атлетам готовы заплатить 5 млн гонконгских долларов (642 тыс. долл. США по курсу на конец января).

При этом Гонконг участвует в зимних Олимпийских играх на протяжении вот уже 20 лет, но ни разу не выигрывал ни одной медали – как, впрочем, и турецкие спортсмены, которым местные власти готовы выплатить 380 тыс. долл. за высшую ступень пьедестала.

В списке стран, которые выплачивают за «золото» шестизначные суммы в долларовом эквиваленте, значатся также:

Малайзия (238 тыс.),

Италия (201 тыс.),

Кипр (168 тыс.),

Латвия (159 тыс.),

Венгрия (156 тыс.),

Болгария (143 тыс.),

Литва (143 тыс.),

Косово (123 тыс.),

Эстония (112 тыс.),

Чехия (110 тыс.).

При этом благодаря успехам своей олимпийской сборной в Токио Италия уже выплатила в прошлом году более 9 млн долл. призовых. А вот один из лидеров медального зачета зимних Олимпиад – Норвегия – вообще не обещает своим спортсменам денег за успехи на играх. Так же поступают и в Великобритании и Исландии, хотя и используя другие формы поощрения, пишет Myfin.by.

Суммы, налоги, источники

Члены сборной США, которая является одной из главных претенденток на лидерство в финальном медальном зачете нынешней Олимпиады, за «золото» получат 37,5 тыс. долл., за «серебро» – 22,5 тыс. долл., за «бронзу» – 15 тыс. долл.

Суммы призовых в США облагаются налогом, хотя с 2016 года его должны платить только спортсмены с годовым доходом более миллиона долларов, причем ставка составляет 37%. А вот в Дании, где подоходный налог достигает почти 56%, на призовые (15 тыс. долларов в эквиваленте за «золото» Олимпиады) государство не претендует вовсе.

В России олимпийские призовые (более 53 тыс. долл. за «золото») суммируются в зависимости от количества медалей и также налогом не облагаются, а призеры получают еще и новенькие дорогие авто от Фонда поддержки олимпийцев.

Спортсмены в отдельных странах могут получать выплаты сразу из нескольких источников. Так, занявший первое место атлет из Словении может получить до 84 тыс. долл., из которых примерно 22 тыс. платит местный НОК, а еще 62 тыс. – правительство.

А вот все суммы призовых, как и многочисленные бонусы (страховки и т.д.), для американских атлетов оплачиваются из средств Олимпийского и паралимпийского комитета США, который существует благодаря некоммерческим фондам, а не за счет федерального бюджета.

Без медали, но с деньгами

Кое-где призовые можно заработать, даже не приблизившись к пьедесталу. Кипр платит своим спортсменам за все места в финишной таблице до 16-го включительно, правда, за позиции вне тройки сильнейших дают существенно меньше денег. Похожий принцип используют в отношении своих олимпийцев Германия и Лихтенштейн. У наших соседей в Латвии выплаты полагаются до 6 места включительно, а в Литве и Венгрии – до 8-го.

Некоторые страны, такие как Южная Корея, платят за места на пьедестале не только спортсменам, но и тренерам, причем последним – существенно выше. Так, за командное «золото» корейский атлет получает 39 тыс. долл., за индивидуальное – 52 тыс. долл., а вот главный тренер успешного олимпийца сможет забрать более 66 тыс. долл.

В некоторых странах существует отдельная ставка для участников командных соревнований, оказавшихся на пьедестале. К примеру, для «личников» и «командников» из Словакии разница составляет почти 40 тыс. долл.: 57 тыс. долл. за «золото» в индивидуальных соревнованиях и 17 тыс. долл. за первое место в составе команды. Правда, национальный олимпийский комитет страны может менять размер выплаты в зависимости от значимости вклада той или иной спортивной звезды в общую победу.

Кое-где олимпийским призерам полагаются особые пенсии. Так, Малайзия обещает 1,2 тыс. долл. пожизненных ежемесячных выплат спортсменам, занявшим первое место на играх, а Хорватия с 45 лет платит им пенсию в размере 100% от средней зарплаты (около 1,1 тыс. долл.), причем выплаты полагаются и «серебряным» (80% от средней зарплаты), и «бронзовым» (60% от средней зарплаты) медалистам. Турция же выплачивает подобную пенсию в размере двойной минимальной зарплаты.

А что в Беларуси?

В Беларуси призерам зимней Олимпиады будут платить по тому же принципу, что применялся для летних игр в Токио:

победители получат 12 тыс. базовых величин (384 тыс. руб. или почти 150 тыс. долл.),

за «серебро» – 6 тыс. базовых (192 тыс. руб. или почти 75 тыс. долл.),

за «бронзу» – 4 тыс. базовых (128 тыс. руб. или почти 50 тыс. долл.).

Также в нашей стране предусмотрены премии для тренеров и других спортивных специалистов, которые готовили успешных олимпийцев.

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