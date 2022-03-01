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Украинские казаки пишут письмо Путину: фотофакт

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  • 1.03.2022, 11:45
  • 11,344
Украинские казаки пишут письмо Путину: фотофакт

Фото, повторяющее картину Репина, взорвало Сеть.

Украинские солдаты повторили знаменитую картину художника Ильи Репина «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану». Фото уже стало вирусным в Сети. Фото, вероятнее всего, было сделано до начала войны, но получила популярность именно сейчас.

Оригинал картины показывают сцену ответа запорожских казаков турецкому султану Мехмеду IV, который предложил им капитулировать. Украинцы в шуточной форме ответили ему, не стесняясь в выражениях.

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