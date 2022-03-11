Раса Юкнявичене: Лукашенко и Путина ждет трибунал 4 11.03.2022, 12:35

4,482

Фото: DELFI

Началась вторая фаза распада СССР.

Депутат Европарламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене в интервью сайту Charter97.org выразила мнение, что Путин, начав войну с Украиной, запустил процесс распада своей империи.

— Есть ли вероятность ядерного инцидента в Украине, учитывая то, что Россия захватила две атомные станции?

— После того, что начал 24 февраля Путин, думаю, все нормальные люди понимают, что сейчас все возможно.

Сейчас появилась информация, что Великобритания, как заявила министр иностранных дел, обеспокоена тем, что может быть использовано и химическое оружие. Мы это уже видели в Сирии.

Ситуация сложная. Но она сложная и тем, что Путин проигрывает в Украине: он надеялся взять ее за 2-3 дня — этого не случилось. Сейчас этот человек (трудно назвать Путина человеком) сам себя загнал в угол. Поэтому он хочет мстить и сделать плохо всем.

— Насколько велика угроза нападения на страны Балтии?

— Я уточню: мы являемся членами НАТО. Что значит напасть на балтийские государства? Это значит напасть на НАТО — это то же самое, что напасть на Соединенные Штаты.

Не могу сказать, что это на 100% невозможно, но то, что военная сила у Путина ослаблена после двух недель ведения такой такой интенсивной войны, это точно.

Мы знаем, что вооруженные силы, которые изначально были у границ Украны, уже использованы. И он сейчас старается мобилизовать остальные части: из Пскова, из Калининграда. Мы знаем, что Путину нужна помощь и белорусских вооруженных сил, но это все не безгранично. Сейчас ситуация такая, что у Путина большие проблемы.

Насчет оружия массового поражения — то, конечно, у него оно есть. И мы знаем, что в сценарии учений «Запад» они использовали и такое оружие.

Сейчас опасная ситуация. Я уверена, что Путин уже проиграл, потому что весь мир против него. Но когда это случится, сколько еще надо будет жертв, и что он может сделать, вот это для меня вопрос, как и для вас.

— Украинцы сейчас платят очень страшную цену за то чтобы отбить атаку Путина на свободный мир. Что должны сделать страны Запада, чтобы остановить агрессора?

— Я была удивлена тем, как все страны Запада мобилизовались, какие сильные санкции были наложены на РФ. Мы уже видим, что это действует.

Но самое главное сейчас для нас, для Европейского Союза (потому что ЕС не является военным альянсом) — полное эмбарго на покупку нефти и газа, потому что каждый день европейские государства платят около 600 миллионов евро Путину — это 200 новейших российских танков. Это нужно остановить, остановить деньги на его военную машину. И я думаю, что скоро это будет сделано.

Как я знаю, не так много об этом говорится в СМИ, но украинцы получают и военную помощь, то что им больше всего надо: и противотанковое оружие, и средства противовоздушной обороны. Идут и «Стингеры», и «Джавелины», и амуниция, и вся помощь настолько, насколько возможно сейчас, также она увеличивается с каждым днем.

— Есть ли какой-нибудь приемлемый для НАТО вариант введения бесполетной зоны в Украине?

— Эксперты по-разному это оценивают. Наверное, можно сделать так, чтобы были некоторые зоны, в которых будет налажена оборона. Но в этом есть очень много технических и военных аспектов, которые могут комментировать военные. Вчера вышло заявление бывших генералов Соединенных Штатов и балтийских государств о том, какое оружие надо иметь, чтобы сделать такие бесполетные зоны.

Технически это не так легко, потому что есть системы распознавания «свой-чужой», так что надо такое оружие, которое бы соответствовало той ситуации, которая сейчас в Украине. И, наверное, постсоветское вооружение, было бы более действенно. Им нужна противовоздушная оборона, противоракетная оборона. «Стингеры» — это хорошо, но надо больше.

Конечно, я за то, чтобы как можно быстрее нашли решение насчет воздушного пространства, но, наверное, не все так быстро решается, как нам хотелось бы.

— Понимают ли на Западе различие между режимом Лукашенко и белорусами, которые поддерживают украинский народ?

— Есть люди, которые боролись за свободные выборы — конечно, они заложники режима. Есть окружение Лукашенко, оно будет на трибунале. И Путин будет на таком трибунале — посмертно или живым, но будет.

Часть людей в России также является заложниками: те, которые боролись, те, которые выходили на митинги, защищая Навального, те, которые хотят свободы. Может быть, их не большинство, но таких людей много.

Есть люди, которые являются заложниками этих психологических операций, которые проводятся по телевизору. Они отравлены этой ложью.

Но есть и те, которые работают вместе с Путиным и которых когда-нибудь будут судить.

Нас ждет долгий путь. Сейчас, Украина борется за всех нас: и за белорусов, и за русских, и за всех нас, за другую Европу, за совсем другой континент.

Я бы сказала, что это — вторая фаза распада СССР, этой всей империи.

Эта империя рухнет — и вот тогда нас ждет большая работа по депунизации, делукашекизации этих двух государств. Беларусь — это центр Европы.

Самое главное сейчас то, чтобы весь свободный мир оставался таким единым и понял (сейчас уже надо понять), что надо будет бороться до последнего оккупанта в Украине, включая Крым и Донбасс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».