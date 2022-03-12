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British American Tobacco полностью уходит с российского рынка

  • 12.03.2022, 0:15
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British American Tobacco полностью уходит с российского рынка

Решились.

Компания British American Tobacco plc. (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, принял решение уйти с российского рынка.

11 марта BAT инициировала процесс передачи бизнеса в РФ в соответствии с международным и местным законодательством. После завершения этого процесса BAT больше не будет представлена на российском рынке, сказано в заявлении компании.

BAT пришла к выводу, что ее право собственности на российский бизнес «больше не является устойчивым в текущих условиях», сказано в сообщении.

На РФ и Украину по итогам 2021 года пришлось 3% выручки компании и немногим менее 3% скорректированной операционной прибыли.

Как сообщалось, ранее BAT объявила, что приостанавливает запланированные инвестиции в РФ и сосредоточится на существующем портфеле табачных изделий местного производства, включая изделия из нагреваемого табака.

В России BAT владеет табачной фабрикой в Санкт-Петербурге. Портфель брендов включает марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike и др. Компания также производит табачные стики для своих систем нагревания табака Glo.

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