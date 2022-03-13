Лидская «Лакокраска» отправила работников в отпуск 12 13.03.2022, 13:59

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В городе нет муки и проблемы с солью.

Телеграм-канал «Баста!» написал о ситуации на белорусских предприятиях:

- На «Гомельском химическом заводе» сейчас остановлено два производства, в том числе сернокислое. Крупнейший украинский рынок утрачен из-за участия Лукашенко в войне против Украины. Польша, Литва и Латвия пока не вводили ограничений, но и в этих направлениях есть неопределенность. Работников собираются переводить на четырехдневку или отправлять в отпуск за свой счет.

- Лидская ОАО «Лакокраска» — работников отправляют за свой счёт пока на неделю. Отправили с 7 марта. На этих предприятии пока что сокращений не было. В городе нет муки. С солью тоже проблемы.

- «Мозырьский НПЗ» встал, он занял нефть у «Белоруснефти». В итоге сырье куда-то делось. Работники не знают куда. Итог: МНПЗ — должник перед «Белоруснефтью», а у «Белоруснефти» проблемы, так как долг не возвращается.

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