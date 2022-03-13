закрыть
13 марта 2022, воскресенье, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лидская «Лакокраска» отправила работников в отпуск

12
  • 13.03.2022, 13:59
  • 10,632
Лидская «Лакокраска» отправила работников в отпуск

В городе нет муки и проблемы с солью.

Телеграм-канал «Баста!» написал о ситуации на белорусских предприятиях:

- На «Гомельском химическом заводе» сейчас остановлено два производства, в том числе сернокислое. Крупнейший украинский рынок утрачен из-за участия Лукашенко в войне против Украины. Польша, Литва и Латвия пока не вводили ограничений, но и в этих направлениях есть неопределенность. Работников собираются переводить на четырехдневку или отправлять в отпуск за свой счет.

- Лидская ОАО «Лакокраска» — работников отправляют за свой счёт пока на неделю. Отправили с 7 марта. На этих предприятии пока что сокращений не было. В городе нет муки. С солью тоже проблемы.

- «Мозырьский НПЗ» встал, он занял нефть у «Белоруснефти». В итоге сырье куда-то делось. Работники не знают куда. Итог: МНПЗ — должник перед «Белоруснефтью», а у «Белоруснефти» проблемы, так как долг не возвращается.

А что происходит на ваших предприятиях и рабочих местах?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников