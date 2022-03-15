Белорусские банки ввели новые ограничения на снятие рублей и валюты 7 15.03.2022, 14:51

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Обзор всех важных изменений.

Белорусские банки продолжают вводить ограничения по карточкам. Особенно сильно они могут задеть тех, кто находится за границей.

Журналисты the-village.me собрали все важные лимиты к этому часу.

Альфа-банк: Валюта только по заказу, 3.000 евро в месяц

Выдача USD и EUR в отделениях теперь доступна только при заказе.

Максимальный размер средств для выдачи в течение 30 календарных дней — 10.000 USD и 3.000 EUR (для клиентов A-Private: 50.000 USD и 15.000 EUR). Вы можете снимать деньги несколько раз, но их сумма должна быть в рамках этих лимитов.

Наличные, как и прежде, можно получить на 10-й рабочий (банковский) день, не считая день предоставления заявки.

Заказа BYN и RUB эти изменения не касаются. Мы выдадим деньги при их наличии в отделении, но всё же рекомендуем заказывать и их, если сумма равна либо превышает 5.000 BYN/50.000 RUB.

БелАгроПромБанк: 100 долларов в месяц

Установлен временный лимит на совершение операций с использованием банковских платежных карточек на территории Республики Беларусь:

по карточкам в белорусских рублях лимит на осуществление расходных операций в иностранной валюте установлен в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты (снятие наличной валюты, переводы через системы дистанционного банковского обслуживания, инфокиоски, банкоматы, оплата в онлайн-магазинах и т.д.);

по карточкам в иностранной валюте установлен лимит на снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты. Безналичные операции осуществляются без ограничений.

Также установлен временный лимит на совершение операций с использованием банковских платежных карточек за рубежом:

по карточкам в белорусских рублях установлен лимит на снятие наличных в иностранной валюте в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты. Безналичные операции осуществляются без ограничений;

по карточкам в иностранной валюте установлен лимит на снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты. Безналичные операции осуществляются без ограничений.

Беларусбанк: 400 рублей в день

С 00:00 13.03.2022 наш банк временно вводит ограничение на совершение безналичных расходных операций и операций снятия наличных денежных средств с использованием международных банковских платежных карточек Visa, Mastercard, Maestro за пределами Республики Беларусь, оформленных с открытием счета только в белорусских рублях, в эквиваленте 400 белорусских рублей в течение 24 часов.

Кроме того, при снятии наличных с карточек других банков размер комиссии увеличен с 3% до 20%.

Решение: 300 долларов/евро в день, 1.000 долларов/евро в месяц

Уведомляем вас о том, что в связи с повышенным спросом на снятие наличной валюты с 14 марта 2022 временно вводятся следующие лимиты на операции по текущим (расчетным) счетам в иностранной валюте: выдача наличных денежных средств с текущих (расчетных) счетов, открытых в долларах США/евро, производится в сумме, не превышающей 300 долларов/евро в день, 1.000 долларов/евро в календарный месяц.

Операции по вкладам производятся без ограничений в сроки в соответствии с условиями договоров.

БелВЭБ: От 1.000 долларов/евро в сутки

По платежным картам физических лиц:

- по картам в белорусских рублях установлены лимиты на переводы денежных средств, снятие наличных денежных средств, на оплату финансовых услуг через систему ЕРИП, в том числе перевод денежных средств на счета в другие банки – 2.000 рублей в сутки;

- установлены лимиты на выдачу и переводы иностранной валюты по картам в долларах США – 1.000 долларов США, по картам в евро – 1.000 евро в сутки, в том числе с конверсией;

- установлены ограничения на выдачу иностранной валюты по картам в белорусских рублях и пополнение белорусскими рублями карт в иностранной валюте, а также переводы с карты в белорусских рублях на карты в иностранной валюте;

- установлены ограничения на пополнение белорусскими рублями депозитов в иностранной валюте и отзыв депозитов в белорусских рублях на счета в иностранной валюте;

- установлены ограничения по выдачи наличной иностранной валюты по карточкам других банков.

Белгазпромбанк: От 500 долларов в день

Белгазпромбанк выпустил огромный список ограничений. Многие из них ограничивают объем одной операции, но не ограничивают число таких операций. Выберем наиболее важные пункты лимитов.

Установлены следующие общие ограничения на переводы:

максимальная сумма разовой операции — 500 BYN/ 200 USD/ 180 EUR/ 14.000 RUB, при совершении перевода с карточки Белгазпромбанка в формах УДБО на карты других банков Республики Беларусь для неавторизованных пользователей - 200 BYN;

максимальная общая сумма переводов на карточки, эмитированные банками-нерезидентами в сутки — 900 USD (как на карточку отправителя, так и на карточку получателя перевода);

максимальная общая сумма переводов на одну карточку в течение 4-х суток — 1.250 USD (как на карточку отправителя, так и на карточку получателя перевода);

максимальная сумма операции 2.000 BYN при пополнении карт БГПБ с карт других банков РБ;

максимальная общая сумма операций по одной карте в сутки – 5.000 USD

Максимальная общая сумма снятия наличной иностранной валюты за пределами Республики Беларусь с карточки Белгазпромбанк, эмитированной в белорусских рублях, в сутки — 5.000 USD.

Максимальная общая сумма снятия наличной иностранной валюты в кассах и банкоматах Белгазпромбанка с карточки Белгазпромбанка, за исключением корпоративных карт, в сутки — 500 USD.

БНБ: 10.000 долларов в месяц

Банк выдает наличные денежные средства в долларах США и евро по заявлению о выдаче денежных средств, при этом:

максимальная сумма выдачи денежных средств с текущих счетов физических лиц, зачисленных со счета(ов) по учету вклада (депозита) по окончанию срока вклада суммарно в размере - 50 000 USD/EUR в календарном месяце на одного клиента;

максимальная сумма выдачи денежных средств с текущих счетов физических лиц - 10 000 USD/EUR в календарном месяце на одного клиента.

МТБанк: От 1.500 рублей в сутки

На совершение операций в устройствах или организациях торговли и сервиса, обслуживаемых банками-резидентами Республики Беларусь, с использованием банковских платежных карт, эмитированных МТБанком физическим и юридическим лицам:

лимит расходных операций по картам в белорусских рублях, в результате которых происходит валютно-обменная операция, связанная с продажей наличной или безналичной иностранной валюты, в размере 1.500 (Одна тысяча пятьсот) белорусских рублей в сутки;

лимит на пополнение белорусским рублями карт в иностранной валюте в размере 1.500 (Одна тысяча пятьсот) белорусских рублей в сутки;

лимит на проведение безналичных расходных операций по картам в белорусских рублях (за исключением корпоративных карт) в системах и устройствах дистанционного банковского обслуживания МТБанка в размере 10.000 (Десять тысяч) белорусских рублей в сутки.

безналичная покупка Клиентом иностранной валюты за наличные и безналичные белорусские рубли в размере 1.500 (Одна тысяча пятьсот) белорусских рублей в сутки.

проведение безналичных расходных операций в системах дистанционного банковского обслуживания МТБанка в размере 10.000 (Десять тысяч) белорусских рублей в сутки.

Временно приостановлена возможность совершать операции с валютными банковскими картами в устройствах cash-in МТБанка.

Приорбанк: 700 рублей в день и предварительный заказ даже 10 долларов

Предварительный заказ требуется при снятии суммы более 1.000 BYN или иностранной валюты в размере, эквивалентном более 10 USD. Максимальная сумма заказа одним клиентом — не более 3.000 USD в эквиваленте. Наличную валюту можно получить на 14-й банковский день после оформления заказа.

Заказы принимаются один раз в 14 банковских дней по будням по графику работы отделений или контакт-центра.

Сообщаем, что c 11.03.2022 вы можете использовать дебетовые карточки Приорбанка в белорусских рублях для совершения валютных операций, в том числе за рубежом, — рассчитываться в торговой сети, совершать покупки онлайн, снимать наличные в банкомате, осуществлять переводы в интернет-банке и мобильном приложении Prior Online — в пределах суммы 3.000 BYN в день в эквиваленте.

Напоминаем, что лимит на операции за рубежом по карточкам Приорбанка в белорусских рублях составляет 700 BYN в день.

РРБ: 100 долларов/евро в день

Уважаемые клиенты, сообщаем, что с 14.03.2022 лимит на снятие наличных денежных средств с текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц в долларах США и евро установлен в размере не более 100 долларов США либо 100 евро в сутки.

Сбер банк: От 400 долларов в день

C 09:00 14.03.2022 устанавливаются следующие суточные лимиты на выдачу наличной иностранной валюты с использованием банковских платежных карточек, эмитированных к счетам в BYN, USD, EUR и RUB:

по карточкам Visa Electron, Maestro, Visa Virtuon, MasterCard Virtual, Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard SAP Standard, БЕЛКАРТ-Премиум с НСПК - в эквиваленте 400 долларов США;

по карточкам Visa Gold, MasterCard Gold, MasterCard SAP Gold, MasterCard World, Visa Rewards, Visa Platinum, MasterCard Platinum, MasterCard SAP Platinum, Visa Signature - в эквиваленте 500 долларов США;

по карточкам Visa Infinite, Visa Infinite Ultra, MasterCard World Black Edition - в эквиваленте 1000 долларов США.

С 9:00 14.03.2022 приостанавливается оформление в подразделениях Банка дополнительных банковских платежных карточек во всех валютах на физическом носителе к действующим текущим (расчетным) банковским счетам с использованием банковских платежных карточек при наличии активной карточки к счету. Возможно оформление только одной карточки на физическом носителе в каждой из валют: BYN, USD, EUR, RUB, за исключением карточки КартаFUN, детской карты, дополнительной карточки в случае замены карточки до момента получения новой, платных карточек Белкарт.

Технобанк: 1.000 долларов или 500 евро в день, отмена выплат банковских переводов

По независящим от нас обстоятельствам, мы вынуждены временно приостановить выплаты переводов по частным платежным системам в долларах США и евро с 14:00 10 марта 2022 года. При этом отправка переводов будет осуществляться в стандартном режиме.

Информируем Вас об установленных лимитах на совершение с использованием банковских платежных карточек:

Для совершения наличных расходных операций по карточкам, оформленных к счетам в иностранной валюте (USD, EUR), в размере 1.000 USD / 500 EUR в сутки соответственно.

Лимиты в системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО) - интернет-банк и мобильное приложение, на безналичную продажу иностранной валюты по карточкам (пополнение через ЕРИП валютных карточек, переводы между карточками с валютой счета в белорусских рублях на карточку в иностранной валюте, в размере 2.000 долларов США, 100 Евро в сутки соответственно.

Снятие наличных средств в иностранной валюте (USD, EUR), с карточек в белорусских рублях временно приостановлена.

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