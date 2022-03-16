Что происходит c популярными украинскими продуктами в Беларуси? 16.03.2022, 10:02

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Журналисты провели рейд по магазинам.

Украинские продукты до недавнего времени расходились по всему миру и привычно оказывались в том числе в корзинах белорусов. Как будет в новой реальности, никто не знает — мир не готовился следить за фьючерсами на пшеницу, как за котировками нефти.

Журналисты onliner.by посмотрели, из-за каких украинских товаров штормит глобальные рынки и что из продуктов сейчас есть в белорусских магазинах.

Шоколад есть, яблоки заканчиваются

Краткое содержание для тех, кому некогда читать: все основные украинские продукты на полках прямо сейчас есть, но, когда можно будет привезти следующие, импортеры не знают. Если что-то закончится, на полки поставят альтернативу: белорусское или из других стран.

Итак, что сейчас в магазинах? Если просто смотреть на полки, не вдаваясь в детали, откуда приехала еда, то пробелов там нет. В редких отделах у продуктов нет импортных аналогов, даже европейская «санкционка» еще не исчезла.

Теперь смотрим подробнее, что успели привезти из Украины, пока бои не остановили поставки. Есть стратегический запас вермишели быстрого приготовления и приправ «Мивина» и три вида кукурузной крупы.

Все в порядке с консервацией «Верес» — горошек, кукуруза, фасоль, рагу, грибная икра и другие похожие штуки в избытке.

В овощах и фруктах, не запечатанных в банки, грустнее, если вы нацелились именно на украинское. Импортеры везли оттуда яблоки (и немного груш) на замену польским. Сначала фрукты застревали на границе, теперь рискуют закончиться быстрее других продуктов (причина простая — больших запасов тут не сделаешь).

Пока украинские яблоки соседствуют с белорусскими и молдавскими. Этот ценник не улетел в космос, но в некоторых местах уже можно наблюдать яблоки из Украины дороже 5 рублей.

Импортеры говорят, что привозили в магазины и пекинскую капусту, но во многих местах ее могли уже раскупить.

Никто сейчас не скажет, приедут ли в этом году украинские помидоры. Пока фиксируем их на упаковках кетчупов и томатной пасты — из Украины приехали «Чумак», «Торчин», «Щедро».

Здесь же горчица и даже аджика на акции.

А что с «кондитеркой»? Сейчас ничего подозрительного не происходит. И шоколадки Roshen, и Milka (корпорация Mondelēz International выпускает часть продукции в Украине) на месте.

Другая «кондитерка» Roshen, в том числе батончики, печенье, вафли, тоже на полках.

В Украине производят часть бисквитных пирожных «Барни», с ними тоже все в порядке. Можно закупиться вафельными листами для тортов (но тогда и белорусской сгущенкой тоже) и халвой.

Конфеты и печенье на развес тоже есть, но если искать что-то конкретное (например, какие-нибудь «Шоколапки»), то, возможно, придется посмотреть в нескольких магазинах.

Пастила и пюре Bob Snail тоже из Украины.

Импортеры говорят, что на складах продукция есть, вряд ли какие-то бренды успели исчезнуть. Но когда снова будут завозить шоколад и печенье из Украины, пока непонятно.

— Шоколад, печенье и конфеты — это не продукт первой необходимости. Если что-то происходит, люди не начинают их покупать больше, чем обычно, чтобы сделать запасы. Сколько будет длиться пауза в поставках из Украины, мы сказать не можем. Если понадобится, будем прорабатывать варианты и привозить продукцию из других стран.

На полках с безалкогольными напитками все что угодно — Кипр, Греция, Австрия. Из украинского тоже есть выбор — соки и нектары «Одесский», «Лiто», Jaffa, Galicia. В алкогольном отделе есть украинские пиво и вино.

Из Украины к нам ехал самый разнообразный набор: рыбные консервы, замороженное тесто, чипсы, арахис в оболочке, подсолнечные семечки (сейчас на полках бренд «Сан Саныч»). Если понадобится, этому есть замена, но уже не от украинских производителей.

А что с маслом и солью?

Украина — мировой лидер по поставкам подсолнечного масла, но в Беларусь его не привозят. Как объясняют импортеры, дело не в начале боевых действий, украинское масло перестали поставлять до этого по другим причинам.

— Мы ориентировались на двух основных поставщиков — Украину и Россию, но там были совершенно разные цены. Если мы говорим о российском рынке, то там на процентов 25—30 было дешевле, поэтому какой смысл было привозить на белорусский рынок дорогое масло? И вряд ли в этом году у нас будет украинское масло, — объясняет компания-импортер.

Поэтому сейчас на полках Россия и Беларусь (у нас масло производят из импортируемого сырья).

В двух минских гипермаркетах мы не нашли украинской соли (но сервисы доставки еще предлагают ее), зато белорусской были заняты все стеллажи. Украинскую многие брали для закаток, в том числе наши заводы. Наверняка вы тоже хоть раз ее видели или покупали.

Почему сейчас она есть не везде? В конце февраля правительство заметило всплеск продаж спичек, соли, масла, круп, консервов. Видимо, тогда же активно скупали и украинский продукт.

В то же время чиновники заверяли: в магазинах и у белорусских производителей товаров достаточно. Так что пока нет поставок из Украины, на ее место положили отечественный товар.

Но от сотрудничества никто не отказывался, когда это станет возможно, украинскую соль будут возить.

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