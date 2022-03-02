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ВСУ зашли в тыл врага и провели успешную спецоперацию на Донбассе

  • 2.03.2022, 18:09
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ВСУ зашли в тыл врага и провели успешную спецоперацию на Донбассе

Стали известны подробности битвы за Горловку.

Вооруженные силы Украины провели успешную операцию по зачистке Горловки от российских оккупантов. Украинские защитники зашли в тыл врага и нанесли ему существенный ущерб.

О точных потерях врага пока неизвестно, однако ВСУ нанесли оккупантам существенный урон. Об этом OBOZREVATEL сообщил собственный источник.

При этом в плен Вооруженным силам Украины сдались около полутора десятков террористов "ЛДНР", одетых вразнобой и в каски времен Второй мировой войны. По словам пленных, они - резервисты, которых террористы спешно собрали - и отвезли на Горловское направление, где и бросили.

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