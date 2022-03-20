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Три белорусских банка официально отключены от SWIFT

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  • 20.03.2022, 19:53
  • 27,544
Три белорусских банка официально отключены от SWIFT

Отключение произошло сегодня.

Речь о банке развития Беларуси, Белагропромбанке и банке «Дабрабыт».

По информации Naviny.by, с 20 марта на территории Евросоюза стало невозможно платить банковскими картами «Белагропромбанка».

Ранее в банке развития Беларуси назвали отключение от SWIFT «временным» и сообщили, что «приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств».

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