Три белорусских банка официально отключены от SWIFT 14 20.03.2022, 19:53

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Отключение произошло сегодня.

Речь о банке развития Беларуси, Белагропромбанке и банке «Дабрабыт».

По информации Naviny.by, с 20 марта на территории Евросоюза стало невозможно платить банковскими картами «Белагропромбанка».

Ранее в банке развития Беларуси назвали отключение от SWIFT «временным» и сообщили, что «приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств».

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