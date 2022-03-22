Разведка Британии: За «Кинжалами» РФ хочет скрыть провал в наземной войне с Украиной 3 22.03.2022, 9:26

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Применение ракет не исправит положения оккупантов на фронте.

Россия могла использовать против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном в Twitter Минобороны страны.

Разведчики обратили внимание на сообщения Минобороны РФ о якобы применении такого оружия во время атак на объекты на западе Украины.

"Если это правда, то, вероятно, это были "Кинжалы", система баллистических ракет воздушного базирования на базе "Искандеров", что уже давно используются российскими войсками в нападении на Украину", - говорят в разведке.

Утверждение России об использовании "Кинжалов", вероятнее всего, призвано отвлечь внимание от отсутствия прогресса в наземной кампании РФ.

Британская разведка не считает, что развертывание "Кинжалов" существенно повлияет на военные успехи оккупантов.

19 марта Минобороны страны-агрессора официально заявило о применении ракет комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

По данным российских СМИ, "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробалистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика Миг-31 – Миг-31К.

По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности свыше 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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