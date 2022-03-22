Наталья Радина — белорусским военным: У вас есть два варианта 5 22.03.2022, 11:38

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Наталья Радина

Зачем погибать за чужие интересы?

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина призвала белорусских военных не исполнять преступные приказы. Об этом журналистка пишет в «Фейсбуке»:

- Я выросла в семье военного. Знаю, что такое присяга, долг и приказ. К счастью, мой отец за время долгой службы в советской, в затем белорусской армии ни разу не участвовал в преступных войнах.

Даже в 1981 году в Польше, когда началось подавление профсоюза «Солидарность», части советской армии, которые стояли в Легнице и где служил мой отец, временно вывели из казарм, но затем вернули, так и не задействовав против народа.

Поэтому у нашей семьи всегда было много друзей среди поляков. Было понимание, что и белорусский, и польский народы вынуждены пребывать в одном советском бараке, но когда-нибудь обязательно вырвутся на свободу и будут жить в своих суверенных государствах.

В 1986 году отец был в Украине уже с совершенно другой миссией - тушил с вертолета реактор Чернобыльской АЭС. Чудом остался жив, многие его сослуживцы погибли из-за радиоактивного облучения. Я горжусь своим отцом, его выдержкой и мужеством.

И сегодня я убеждена, что большая часть белорусских военных не хотят идти войной в Украину. В первую очередь, потому что между нашими народами всегда были сильные братские узы. У огромного количества белорусов есть украинские корни и родственники в украинских городах и селах.

Многим непонятен смысл этой войны. Все-таки за годы независимости в сознании большинства белорусов укоренилась мысль, что мы - не Россия. Зачем же погибать за чужие интересы?

Да, сложно не выполнить приказ, который отдают военачальники, если тебя всю жизнь муштровали быть исполнительным винтиком системы. Но сейчас для белорусских военных наступает время, наверное, самого главного выбора в жизни. Кто они? Бездумная машина смерти или все-таки люди?

Если первое, то при пересечении границы с Украиной они становятся военными преступниками и будут либо убиты украинской армией, либо рано или поздно сядут на скамью подсудимых.

Если все-таки они люди, то сегодня, на мой взгляд, должны сделать все возможное, чтобы избежать отправки в Украину, или, если по каким-то причинам не вышло, немедленно сдаться в плен.

Все! Других вариантов нет. Или ты человек, или труп в прямом и переносном смысле. Для всех: своей семьи, своих друзей, для своей страны.

У меня остались родственники в белорусской армии. Если они войдут в Украину - они умрут для меня навсегда.

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