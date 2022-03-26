Как Лукашенко травит белорусов 4 Артем Черников

26.03.2022, 9:41

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Забастовка обязана коснуться каждого опасного для нас предприятия.

Скандал вокруг аккумуляторного завода разгорелся больше четырех лет назад, когда власти решили построить в черте города вредное производство. Брестчане выступили против: каждые выходные с конца февраля 2018 года местные жители проводили акции протеста, пытаясь привлечь внимание властей к проблеме. Летом 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.

Аккумуляторный завод был возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Специализацией завода является полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Завод под Брестом строила компания ООО «АйПауэр», основным подрядчиком которой была «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация» из Китая.

22 мая 2020 года аккумуляторный завод был выведен из-под контроля группы компаний 1AK-GROUP бизнесмена Виктора Лемешевского. Под давлением протеста граждан в июне 2020 года строительство и запуск завода были отложены.

Перед выборами 2020 года на проблему обратил внимание и Лукашенко, который в июне пожаловал в Брест и поклялся не строить завод, если жители против, даже пообещав провести референдум по данному вопросу. Впрочем, уже тогда говорилось, что референдум пройдет после выборов.

В июле 2020 года все руководство, включая Лемешевского, было задержано, а предприятие ООО «АйПауэр» было продано ООО «Аккумуляторный Альянс» (завод после продажи получил такое же название).

Примечательно, что владеют компанией приближенные к Александру Лукашенко люди: Сергей Каганович (85% доли компании), который неоднократно участвовал в хоккейных турнирах Лукашенко, и убийца минского активиста Романа Бондаренко Дмитрий Басков (15%), гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер лукашенковской команды по совместительству. О Баскове в общем доступе находится достаточно много информации: как личной, так и о его сопутствующих бизнесах и долях в компаниях. В то время как Каганович является теневым кошельком диктатора.

Сергей Каганович родился в 1974 году. По крайней мере, до недавнего времени его основным местом работы значилось ООО «Семь Холмов Бел» - компания по продаже вилочных погрузчиков и другой складской техники, где он занимал должность заместителя директора. Филиалы этой компании открыты во всех областных центрах страны.

В 2017 году Сергей Каганович внезапно для всех становится членом совета директоров белорусско-швейцарского БСБ Банка. Этот банк с 2009 года с особым пристрастием финансирует спортивные команды различных видов спорта, включая и команду Лукашенко.

Через полтора года его коллегой по совету директоров БСБ Банка стал Басков. С учетом того, что впоследствии оба стали совладельцами аккумуляторного завода, а предыдущее руководство было задержано, это не выглядит совпадением.

Референдум по решению вопроса запуска аккумуляторного завода так и не состоялся. Очередные обещания лживого диктатора остались пустыми словами. И после полного поражения на президентских выборах Лукашенко этот вопрос больше не комментировал. В итоге Брестский облисполком отменил собственное распоряжение о приостановке запуска завода и получил все необходимые документы для начала производства на опасном предприятии.

Активисты считают, что нахождение аккумуляторного завода на нынешней территории может привести к экологической катастрофе. На стадии строительства планировалось, что завод будет производить не более 1 миллиона тонн батарей в год, теперь руководство намерено выпускать в два раза больше, что соответственно увеличит количество опасных выхлопов на близлежащих территориях.

Токсичные отходы аккумуляторного завода «Айпауэр» в Бресте неоднократно превышали нормативные количества, хотя завод официально находился в стадии пуско-наладочных работ и еще не начал работать.

Заявленное число выбросов, названное перед строительством, составляло точные 3 килограмма опасных отходов в год. Но факты исследований этой цифры никем не подтверждены, следовательно, число взято на основе предположений руководства. Основываясь на данных аналогичных заводов по всему миру, можно сказать, что количество выбросов значительно превышает заявленные 3 килограмма.

Свинец — это тяжелый металл, токсичный в очень небольших дозах и оказывающий острое и хроническое воздействие на здоровье человека. Это токсичное вещество, имеющее полиорганное функциональное действие и способное вызывать негативные неврологические последствия, а также оказывать отрицательное влияние на сердечнососудистую систему, почки, желудочно-кишечный тракт, кровеносную и репродуктивную системы. Характер и тяжесть последствий зависит от уровня, продолжительности и времени воздействия. Свинец накапливается в костях и может быть источником воздействия в последующие годы жизни.

Свинецорганические соединения, выделяемые на производствах еще более токсичны, чем неорганические формы свинца.

В свободных экономических зонах Беларуси, которые находятся в чертах каждого областного центра, строятся опасные для населения заводы. Низкий контроль качества работы, отсутствие норм техники безопасности и защиты окружающей среды на данных предприятиях может привести к экологическим катастрофам на территории нашей страны.

Документы, которые разрешают строительство и пуск таких предприятий, являются фикцией, так как не подкреплены испытаниями и независимой экспертизой. А их строительство в чертах города становиться вопиющим нарушением всех международных норм.

Свободные экономические зоны практически не облагаются налогами. Именно поэтому кишат любыми вредоносными предприятиями. Лукашенко превращает здоровье народа Беларуси в личный бизнес, в котором идет полное пренебрежение самым главным - жизнью людей.

Забастовка обязана коснуться не только градообразующих гигантов, но и каждого опасного для нас предприятия. От нашей гражданской воли зависит как судьба и будущее нашей страны, так и здоровье нации.

Системные протесты брестчан практически полностью остановили запуск брестского завода. Добавив к нашей позиции четкий страйк, мы положим узурпатора и его кошельки на лопатки. Остановим войну и начнем жить в свободной и независимой стране.

Бастуй Беларусь!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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