Байден предлагает выделить почти миллиард долларов на помощь Украине 11 28.03.2022, 18:52

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Джо Байден

Президент США предложил бюджет на 2023 год.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден предложил бюджет на 2023 год.

Он предусматривает почти миллиард долларов Украине.

Об этом пишет Le Figaro.

Согласно предложенным Байденом бюджетом, США также выделят и 6,9 млрд долларов на:

Европейскую инициативу сдерживания;

НАТО;

противодействия российской агрессии.

"Я призываю к продолжению инвестиций для решительного ответа на агрессию Путина против Украины при поддержке Соединенными Штатами экономических, гуманитарных потребностей Украины и ее безопасности", - говорится в заявлении Байдена.

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