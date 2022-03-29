«Эти песни – часть борьбы белорусов и украинцев против лукашизма и путинизма» 4 29.03.2022, 15:10

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Михалок и «Ляпис Трубецкой» дадут концерты в поддержку Украины.

Солист белорусской группы "Ляпис-98" и Brutto Сергей Михалок 28 марта в Instagram сообщил, что коллектив "Ляпис Трубецкой" в полном составе прибыл в Латвию для подготовки к европейскому туру "Воины света".

Целью концертов объявили сбор средств для Украины и возможность свободомыслящих граждан Евросоюза реально участвовать в борьбе против имперской идеологии Кремля.

Все мероприятия проходят под патронажем Министерства культуры Украины, европейских организаций, солидарных с борьбой украинского народа, и при поддержке небезразличных граждан свободной Европы.

Михалок анонсировал в концертной программе песни из альбомов "Капитал", "Веселые картинки", "Рабкор" и "Матрешка", а также композиции "Воины света", "Не быть скотом", "Играй", "Манифест".

"Эти песни звучат в наше военное время еще более злободневными и актуальными! Эти песни являются неотъемлемой частью истории борьбы белорусов и украинцев против лукашизма и путинизма", – подчеркнул музыкант.

Концерты состоятся 8 апреля в Риге, 9 апреля в Таллине, 11 апреля – в Вильнюсе.

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