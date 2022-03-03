Уничтожен российский самолет Су-25, бомбивший Ирпень 3.03.2022, 1:00

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иллюстрационное фото

Фотофакт.

В среду, 2 марта, был уничтожен российский самолет Су-25, бомбивший пригород Киева.

Соответствующая фотография обнародована в сети. Ее показал и военный корреспондент Андрей Цаплиенко, передает unian.net.

"Вражеский самолет Су-25, бомбивший Ирпень, уничтожен", - говорится в его сообщении.

Напомним, украинские защитники продолжают отражать атаки российских оккупантов вблизи Киева. Ожесточенные бои продолжаются несколько дней, но попытки захватчиков попасть в столицу не увенчиваются успехом.

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