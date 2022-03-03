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Командир российских установок «Ураган» пришел в ужас от обстрелов мирных украинцев и сдался в плен ВСУ

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  • 3.03.2022, 13:46
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Командир российских установок «Ураган» пришел в ужас от обстрелов мирных украинцев и сдался в плен ВСУ

Офицер расплакался, рассказывая о преступлениях артиллерии оккупантов.

Офицер Михеев Артем Андреевич из 30-й бригады реактивной артиллерии ВС РФ сдался в плен ВСУ и передал привет в город Улан-Удэ своей жене и 4-месячной дочке, сообщает УНИАН.

Пока дочка Артема мирно спала дома в России, ее папа убивал украинских детей реактивными системами залпового огня. Потом что он - командир огневого взвода установок "Ураган".

Осознав весь ужас происходящего Артем принял мудрое решение и сдался, попав под действие Женевской конвенции.

Теперь он будет жить и даже может передать домой правду о войне, в которой принял участие.

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