Белорусский гребец, прилетевший защищать Украину: Для нас это шанс свергнуть режим Лукашенко 3.03.2022, 18:47

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Павел Шурмей

Павел Шурмей рассказал о мотивах своего поступка.

Уже неделю в Украине идет война, развязанная Россией. Погибли тысячи мирных украинцев, хотя российские власти продолжают твердить, что их армия наносит удары исключительно по военной инфраструктуре.

Помогает Украине в противостоянии большая часть цивилизованного мира. И несмотря на то, что режим Лукашенко полностью на стороне Путина, многие беларусы готовы оборонять украинцев от агрессии соседей. Люди вступают в отряды территориальной обороны, берут оружие в руки и защищают города. Как, например, бывший фанат минского «Динамо» Виталий Пума.

Рвется на защиту Украины и белoрусский экс-гребец Павел Шурмей. Участник двух Олимпиад в составе четверки в академической гребле и обладатель нескольких мировых рекордов на тренажере Concept-2 находится в Польше, чтобы в ближайшее время вместе с соотечественниками прибыть в Украину и с оружием в руках встать на защиту мирных граждан. Об этом он сообщил в видеоролике.

«Трибуна» связалась с 44-летним беларусом, чтобы узнать мотивы его решения.

– Где вы были, когда в Украине началась война?

– Около трех недель назад выехал в Нью-Йорк, где готовился к ветеранским соревнованиям. С товарищами представляем Беларусь на турнирах по академической гребле. Все было спокойно. Но утром 24 февраля получил от своей жены [члена сборной Украины по академической гребле, чемпионки мира и Европы, финалистки Олимпийских игр-2016 Елены Буряк] сообщение, что она проснулась от бомбежки, от взрывов. А живет она в городе Николаев, который в первые дни войны также подвергся нападению России и атакуется сейчас.

– Ваша реакция?

– Честно, надеялся, что такого сообщения вообще не будет. Да, никаких иллюзий по поводу Путина, его режима не питал. Россия и вся система, выстроенная там, у меня ассоциируется только с фашизмом. Никогда не испытывал и иллюзий в отношении Александра Лукашенко. Кто-то сейчас скажет, что я переобулся, мол, выступал за сборную Беларуси, был частью системы. Поверьте, начиная с 1994 года, никаких иллюзий по поводу Лукашенко не испытывал. В 1994-м я просто не успел проголосовать, потому что мне 18 лет исполнилось осенью. Но если бы была возможность, я бы проголосовал не за него.

И вот сейчас я еще больше убедился в правильности своих взглядов. К сожалению, виноваты и мы, беларусы, и россияне в том, что сейчас происходит в Украине. Каждый народ достоин своего президента. Убедился в этом тысячный раз.

– У вас была надежда, что война в Украине не начнется. На чем она основывалась?

– Честно говоря, надеялся, что Европа будет помогать Украине. И сейчас то, что делает весь мир, как он встал на сторону Украины, – это превзошло все ожидания. Понимал, что в таком случае для России сделать шаг агрессии в сторону Украины – это просто ускорить свой крах. Но у руководства РФ в голове уже не осталось ничего, в их действиях нет никакой логики. Они просто хотят показать свои амбиции. Вообще, Россия всю жизнь стремилась показывать всему миру и своему народу, что она сильная, особенно по сравнению с соседями, которые, возможно, слабее. Но даже в этой ситуации я очень надеялся, что здравый смысл возобладает, но нет…

– Ваша супруга, живя в Николаеве, тоже надеялась, что война не начнется? Или у нее было меньше оптимизма?

– Максимально надеялась на лучшее, но чемодан на всякий случай собрала месяц назад.

– Ваши эмоции, когда получили сообщение от жены?

– Тревога, беспокойство – это совершенно не те слова, которые могут описать мое состояние. Скорее, был гнев, злоба от того, что я далеко и не могу помочь близким. Очень за них переживал. И уже тогда принял для себя решение, что нужно возвращаться в Европу. Если бы была возможность прилететь сразу в Украину, то сделал бы это. А так – пока в Польше.

– Что о ситуации вам рассказывала Елена?

– Говорила, что в четверг проснулась от бомбежки, сразу же забрала вещи. Поехала к своей матери, помогла собрать сумки. Уезжать они сразу не собирались, потому что надеялись, что все уляжется. Но нет. И в пятницу утром жена, ее мама, а также еще одна семья с ребенком выехали в сторону Черновцов. Там живут наши друзья. И уже оттуда узнали, что в пятницу вечером в Николаеве начались бои.

Супруга была в Черновцах, да и я думал, что там ей будет безопасно. Но в первые дни войны в городе вылавливали диверсионные группы, была стрельба, воздушная тревога. В такой ситуации мои родные приняли решение уезжать и через Румынию добираться до Варшавы. Спасибо большое спортивной общественности, которая помогла супруге, ее маме благополучно добраться до Польши и разместиться на первое время.

– Жена успела много вещей с собой забрать?

– Чемодан со своими вещами, что-то из моей одежды кинула в машину. Бумаги, деньги. И все, по сути.

– Вы уже ждали ее в Варшаве?

– Да. Прилетел в Польшу во вторник вечером, а спустя сутки встретился с женой. На румынско-украинской границе ей пришлось простоять в очереди почти двое суток. Потом была долгая дорога, ночевка, потому что жена долго не спала. И в среду вечером она наконец-то прибыла в Варшаву.

– Когда вы приняли решение вступить в отряды территориальной обороны?

– Еще 24 февраля. Хотя не знаю, как будет называться организация, в составе которой смогу помочь Украине. Мне вообще все равно. Территориальная оборона, Национальная гвардия, вооруженные силы, добровольческие формирования – все равно. Я просто хочу помочь Украине. И это совершенно осознанный выбор. Уже то, что происходило в Украине еще в 2014 году, было для меня совершенно неприемлемо. Эмоции эмоциями, но я хочу помочь стране.

Я впервые в Украине побывал 25 лет назад. Здесь у меня очень много друзей, очень люблю эту страну. И оставаться в стороне, тем более когда это напрямую касается того, что происходит в Беларуси, я не могу.

– Когда вы собираетесь в Украину?

– В ближайшие дни. Пока решается вопрос с транспортом, снаряжением, логистикой.

– Вы же понимаете, что едете на войну?

– Конечно. Мне уже не 18 лет, не 25. Прекрасно понимаю, что это не просто игра в войнушку. И, признаюсь честно, я боюсь. Как у всякого нормального человека, страх у меня есть. Но он помогает здраво оценивать ситуацию.

– А опыт участия в боевых действиях у вас есть?

– Нет, я даже в армии не служил. Но я люблю охоту, подводную охоту, автомат разбираю и собираю хорошо. Так что в этом плане навыки есть.

– Что супруга сказала на ваше решение ехать в Украину?

– Она понимает мой выбор. Если бы не ее мама, сама бы осталась в Николаеве и помогала бы армии в качестве волонтера. И я тоже понял бы ее решение. Если честно, пока не понимаю, не представляю, как добраться до Николаева, но там мои друзья, это город, который я люблю. И хочу с оружием в руках защищать людей. Но если попаду в другой город, буду делать это там, где надо.

Моя жена – украинка, я люблю Украину. И я не хочу, чтобы с этой страной такое происходило. Но все это, будем откровенны, одна цепочка, которая тянется еще с 1994 года в Беларуси. Мы тоже виноваты в том, что сейчас происходит. С тех пор каждый из нас, по сути, не делал всего для того, чтобы в стране поменялась власть. Понадобился 2020 год, чтобы многим людям открыть глаза на происходящее в Беларуси. А 2022-й окончательно показал беларусам, что вообще творится.

– Но некоторые до сих пор верят только тому, что показывают по телевидению.

– Надеюсь, большинство из тех, кто верит ТВ, все-таки увидит реальность. Многие годы режим лил людям в уши то, что в Украине плохо, а в Беларуси пришел к власти человек, который дал работу, построил дороги и так далее. Ну так в истории уже такое было: пришел человек, сделал то же самое. И что это за страна? Фашистская Германия. И все помнят, чем в итоге для Гитлера все это закончилось.

Наверное, беларусам сейчас нужно пройти то, что прошли немцы после Второй мировой войны. Не знаю, как по-другому до людей дойдет реальность. Понимаю, что это непросто, но нам нужно через это пройти.

– Какие эмоции у вас вызывает единение украинского народа, который встал на защиту Родины?

– Только положительные. До всех последних событий я отрицательно относился к Владимиру Зеленскому. Но сейчас мое отношение, как, думаю, и у многих, к нему поменялось кардинально. С восхищением и уважением смотрю, как украинская власть, местные органы власти ведут борьбу, защищают свою страну.

Россия просто не понимает, что она, вторгшись в Украину, начала против себя Отечественную войну. Очевидно же, что россияне пришли воевать с народом Украины. Это не спецоперация, как подается в России.

– Вы понимаете, какие цели преследует Путин?

– Им движут имперские амбиции, и Россия, которая у меня сейчас ассоциируется только со словом фашизм, хочет уничтожить украинский народ. Как говорилось еще в 2014 году, Россия должна нести хаос вовне, чтобы он ее не съел изнутри. Россия не хочет быть примером для всего мира – она только хочет уничтожать соседей.

– По-вашему, когда это все закончится и чем?

– В любом случае – победой украинского народа. Как долго? Иллюзий по этому поводу не испытываю. Но я хочу, чтобы это произошло как можно быстрее. Плюс, повторюсь, сейчас у беларусов появился большой шанс скинуть режим на Родине. Плюс Россия получила шанс поменять что-то в своей стране. Путин же запустил механизм, который приведет к его же свержению. Быстро это будет или нет, но часики уже тикают, механизм запущен.

– Как относитесь к тому, что международные федерации банят беларусских и российских спортсменов?

– Хотелось бы сказать, что спорт вне политики. Но он не может быть сейчас вне политики. Один немецкий писатель правильно говорил: «Вначале пришли за коммунистами. Но я же не коммунист – чего мне беспокоиться? Потом пришли за евреями – но я же не еврей. Потом пришли за цыганами – но я же не цыган. А потом пришли за мной. И за меня уже некому заступиться». Поэтому оставьте иллюзии, что спорт вне политики. Вы хотите постоять в стороне? Ребята, все это в любом случае коснется вас. Да уже коснулось.

И из-за того, что творит Путин (потому что Лукашенко – марионетка в его руках) отношение к беларусам поменялось в мире кардинальным образом. Что ж, ребята, постойте еще в стороне, помолчите.

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