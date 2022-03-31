Верещук предложила выдвинуть на Премию Дарвина оккупантов, которые рыли окопы в зоне ЧАЭС 7 31.03.2022, 23:23

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Ирина Верещук

Российские военные добровольно получили сильные дозы радиации.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук предложила выдвинуть на Премию Дарвина российских военных, которые решили вырыть окопы в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом она написала в Facebook.

"Считаю, что российские военнослужащие, рывшие окопы в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вполне заслуживают быть номинированными на Премию Дарвина в этом году. Они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах", – написала Верещук.

Она напомнила, что Премия Дарвина – это виртуальная ежегодная премия, присуждаемая лицам, которые самым бессмысленным образом погибли или потеряли способность иметь детей, таким образом лишились возможности внести свой вклад в генофонд человечества. Номинанты должны обеспечить свою глупую смерть самостоятельно и оригинально.

"Это тот случай, когда враг внушает ужас из-за опилок у него в голове", – резюмировала Верещук.

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