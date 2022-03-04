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Уничтожен «Град», обстреливавший дома мирных людей в Харькове

  • 4.03.2022, 17:39
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Уничтожен «Град», обстреливавший дома мирных людей в Харькове

Украинских военные провели контрбатарейную работу.

Российский "Град", стрелявший по домам мирных жителей Харькова в Северной Салтовке 3 марта, был уничтожен контрбатарейной работой украинских военных.

Об этом сообщили в ВСУ, передает РБК-Украина.

"Побратимы из ВСУ ликвидировали РСЗО, которая базировалась в Русских Тишках за Циркунами, и осуществляла вражеские обстрелы по самому большому жилому массиву города", - говорится в сообщении.

Напомним, что по информации ГСЧС 3 марта в 15:40 микрорайон Северная Салтовка обстреляли оккупанты. В результате произошло разрушение многоэтажных жилых домов и сооружений.

В ВСУ также доложили, что за все время в Харькове удалось ликвидировать более 500 единиц вражеской техники, которой оккупанты наносили коварные удары.

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