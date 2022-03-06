Владельцы «Лидского пива» уходят из Беларуси 14 6.03.2022, 10:20

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Финские инвесторы с сегодняшнего дня официально сворачивает свой бизнес.

Финские инвесторы Лидского пивзавода приняли решение покинуть рынок Беларуси после российской агрессии в Украине и поддержания режимом Лукашенко этих действий.

Финский концерн Olvi, владеющий «Лидским пивом», объявил об уходе из Беларуси. Также компания прекратит экспорт своей продукции в Россию, сообщается на сайте концерна.

«Ситуация в Украине чрезвычайно серьезная, и наши мысли на стороне пострадавших от войны украинцев. Мы решительно осуждаем нападение на Украину. Мы стремимся работать в соответствии с ценностями Olvi, и это единственное разумное решение для обеспечения долгосрочной и ответственной деятельности», — сказал Пэнти Хакарайнен, председатель правления Olvi.

Пока концерн продолжит платить зарплату 840 сотрудникам завода в Лиде, но с сегодняшнего дня официально сворачивает свой бизнес.

«Лидское пиво» составляет пятую часть дохода всей компании Olvi, которая также владеет пивзаводами в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве. В свое время финны пришли на белорусский рынок только после того, как государство согласилось на их условия передать Olvi контрольный пакет акций завода.

На этой неделе «Лидское пиво» потеряло рынок в Польше, куда активно поставлялся «Лидский квас». Магазины продают последнюю продукцию, а новую перестали закупать.

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